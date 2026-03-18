Неожиданно: графики отключений света в Египте

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Власти Египта вводят новые ограничения на потребление электроэнергии на фоне резкого роста стоимости энергоносителей.
Нет света в Египте
Как сообщает Bloomberg, изменения вступят в силу с 28 марта и затронут как бизнес, так и государственный сектор.
В частности, магазины, торговые центры и заведения питания будут работать по сокращенному графику: по будням — до 21:00, по выходным — до 22:00.
Также предусмотрено отключение световой рекламы, уменьшение уличного освещения и сокращение рабочего дня для государственных учреждений — большинство из них будут закрываться уже в 18:00.
Кроме того, власти рассматривают возможность частичного перевода работников на дистанционную работу, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.
Причиной таких мер стало резкое подорожание импорта газа. По словам премьер-министра Мостафы Мадбули, если раньше страна тратила около 560 миллионов долларов в месяц, то сейчас эта сумма выросла почти до 1,65 миллиарда долларов.