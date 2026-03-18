logo

BTC/USD

71242

ETH/USD

2189.1

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество происшествия Неожиданно: графики отключений света в Египте
commentss НОВОСТИ Все новости

Неожиданно: графики отключений света в Египте

В Египте вводят ограничения электропотребления из-за энергетического кризиса

18 марта 2026, 23:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Власти Египта вводят новые ограничения на потребление электроэнергии на фоне резкого роста стоимости энергоносителей.

Неожиданно: графики отключений света в Египте

Нет света в Египте

Как сообщает Bloomberg, изменения вступят в силу с 28 марта и затронут как бизнес, так и государственный сектор.

В частности, магазины, торговые центры и заведения питания будут работать по сокращенному графику: по будням — до 21:00, по выходным — до 22:00.

Также предусмотрено отключение световой рекламы, уменьшение уличного освещения и сокращение рабочего дня для государственных учреждений — большинство из них будут закрываться уже в 18:00.

Кроме того, власти рассматривают возможность частичного перевода работников на дистанционную работу, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Причиной таких мер стало резкое подорожание импорта газа. По словам премьер-министра Мостафы Мадбули, если раньше страна тратила около 560 миллионов долларов в месяц, то сейчас эта сумма выросла почти до 1,65 миллиарда долларов.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-18/egypt-to-dim-lights-early-to-conserve-energy-amid-iran-war
Теги:

Новости

Все новости