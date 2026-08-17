Що Росія готує для України на 24 серпня: озвучено тривожний прогноз на День Незалежності

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Slava Kot
Напередодні Дня Незалежності України ризик російських ракетних та дронових атак може зрости. Росія може спробувати використати символічну для України дату для психологічного тиску та демонстрації сили. Однак заздалегідь визначити масштаб чи час можливої атаки неможливо. Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко, який попередив, що українцям варто зберігати особливу пильність у період 24 серпня.
Тимочко розкрив, що РФ може витворити до Дня Незалежності. Фото з відкритих джерел
Голова Ради резервістів Іван Тимочко вважає, що для Кремля День Незалежності України має символічне значення, тому противник може розглядати цю дату як привід для чергового удару.
Експерт закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості уникати великих скупчень людей у День Незалежності. Окрему увагу він звернув на ризик диверсійної активності.
Зауважимо, що прогноз про можливу атаку не означає, що удар неодмінно відбудеться саме 24 серпня. Росія може змінювати час і тактику застосування озброєння залежно від ситуації.