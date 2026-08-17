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Що Росія готує для України на 24 серпня: озвучено тривожний прогноз на День Незалежності

Військовий експерт Іван Тимочко попередив про ризик ракетних атак на День Незалежності

17 серпня 2026, 11:05
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Slava Kot

Напередодні Дня Незалежності України ризик російських ракетних та дронових атак може зрости. Росія може спробувати використати символічну для України дату для психологічного тиску та демонстрації сили. Однак заздалегідь визначити масштаб чи час можливої атаки неможливо. Про це заявив військовий експерт Іван Тимочко, який попередив, що українцям варто зберігати особливу пильність у період 24 серпня.

Що Росія готує для України на 24 серпня: озвучено тривожний прогноз на День Незалежності

Тимочко розкрив, що РФ може витворити до Дня Незалежності. Фото з відкритих джерел

Голова Ради резервістів Іван Тимочко вважає, що для Кремля День Незалежності України має символічне значення, тому противник може розглядати цю дату як привід для чергового удару.

"Звичайно, країна-агресор, країна-вбивця, завжди намагається завдати комусь шкоди, чи зіпсувати їх символьні свята, зокрема День Незалежності. У цьому слові все сказано і символьність дуже велика. Тому ризики, що вони спробують нанести ракетні удари – збільшена… Я абсолютно точно впевнений, що загрози в ці дні противник буде створювати", — сказав Тимочко.

Експерт закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та за можливості уникати великих скупчень людей у День Незалежності. Окрему увагу він звернув на ризик диверсійної активності.

"Звісно, до таких очевидних речей противника і ми готуємося. Інше питання, на скільки вони можуть створити та набрати потенціал. У будь-якому випадку потрібно уникати великих скупчень людей та бути готовим, що противник може проводити різного роду диверсійну роботу", — попередив Тимочко.

Зауважимо, що прогноз про можливу атаку не означає, що удар неодмінно відбудеться саме 24 серпня. Росія може змінювати час і тактику застосування озброєння залежно від ситуації.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що Росія може готавати блекаут до 24 серпня.



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