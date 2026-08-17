Что Россия готовит для Украины на 24 августа: озвучен тревожный прогноз на День Независимости

В преддверии Дня Независимости Украины риск российских ракетных и дроновых атак может возрасти. Россия может попытаться использовать символическую для Украины дату психологического давления и демонстрации силы. Однако заранее определить масштаб или время возможной атаки невозможно. Об этом заявил военный эксперт Иван Тимочко, предупредивший, что украинцам следует сохранять особую бдительность в период 24 августа.

Тимочко раскрыл, что РФ может сделать ко Дню Независимости. Фото из открытых источников

Глава Совета резервистов Иван Тимочко считает, что для Кремля День Независимости Украины имеет символическое значение, поэтому противник может рассматривать эту дату как повод для очередного удара.

"Конечно, страна-агрессор, страна-убийца, всегда пытается нанести кому-то вред или испортить их символьные праздники, в частности День Независимости. В этом слове все сказано и символьность очень велика. Поэтому риски, которые они попытаются нанести ракетные удары, увеличены… Я совершенно точно уверен, что угрозы в эти дни противник будет создавать", — сказал Тимочко.

Эксперт призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги и при возможности избегать больших скоплений людей в День Независимости. Особое внимание он обратил на риск диверсионной активности.

"Конечно, к таким очевидным вещам противника и мы готовимся. Другой вопрос, на сколько они могут создать и набрать потенциал. В любом случае нужно избегать больших скоплений людей и быть готовым, что противник может проводить разного рода диверсионную работу", — предупредил Тимочко.

Заметим, что прогноз о возможной атаке не означает, что удар обязательно произойдет именно 24 августа. Россия может изменять время и тактику применения вооружения в зависимости от ситуации.

Ранее портал "Комметнари" сообщал, что Россия может готовить блекаут до 24 августа