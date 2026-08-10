Росія може спробувати максимально вдарити по енергетиці Києва напередодні 24 серпня, скориставшись символічністю дати. Така інформація ширилася в мережі інтернет з посиланням на дані американської розвідки. Зазначалося, що ворог може скористатися відсутністю антибалістики. Портал “Коментарі” дізнався у штучного інтелекту, чи зможе Росія вибити енергетику Києва до 24 серпня.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot звертає увагу на серйозну вразливість Києва — відсутність в України антибалістичних систем, які могли б захищати столицю від балістичних ракет. Саме тому ймовірні удари по критичній інфраструктурі можуть мати важкі наслідки.

Водночас повністю знищити енергопостачання столиці, на думку чат-бота, надзвичайно складно. Київська енергосистема має резервні схеми, а українські енергетики вже навчилися оперативно відновлювати пошкоджені об'єкти. Додатковим фактором є міжнародна допомога з обладнанням для ремонтів.

Тому чат-бот прогнозує передусім локальні відключення, перебої з електроенергією та психологічний тиск. Повного знеструмлення Києва до Дня Незалежності модель не очікує.

Чат-бот ChatGPT також не виключає серйозної атаки по столиці. Водночас повністю “вибити” київську енергосистему до 24 серпня, на його думку, Росія навряд чи зможе. Уразливість, пов'язану з балістикою, модель визнає. Якщо під час масованої атаки будуть уражені ключові енергооб'єкти, відновлення може бути складним.

Але енергосистема Києва не залежить від одного об'єкта. Резервні схеми, можливість перепідключення споживачів, генерація та досвід енергетиків дають змогу відновлювати електропостачання після ударів.

ШІ-модель очікує, що Росія може спробувати створити перебої зі світлом, проблеми з критичною інфраструктурою та посилити паніку напередодні свята. Проте тривалий повний блекаут вважає значно складнішим завданням.

Чат-бот Gemini також не вважає повний колапс енергосистеми Києва до 24 серпня реалістичним сценарієм. Водночас чат-бот допускає важкі відключення у разі масованого удару.

Серед головних причин стійкості столиці Gemini називає розгалуженість енергосистеми та резервування. У разі пошкодження окремих підстанцій чи ТЕЦ це може призвести до жорстких графіків відключень, але не обов'язково паралізує весь Київ.

Окремо модель вказує на автономне живлення критичних об'єктів — лікарень, насосних станцій, котелень та інших важливих об'єктів. Частину дефіциту, за прогнозом моделі ШІ, можна буде компенсувати за рахунок генерації та резервних перетоків.

При цьому Gemini прогнозує, що без достатнього протиракетного захисту удари балістичними ракетами будуть особливо болючими.

Три ШІ-моделі сходяться в головному: ризик масованої атаки по Києву є серйозним, але повне й тривале знеструмлення столиці до 24 серпня вони вважають малоймовірним.

Відмінність полягає в акцентах. Copilot більше говорить про досвід енергетиків і міжнародну допомогу, ChatGPT — про резервні схеми та швидкість відновлення, а Gemini детальніше розглядає резервування енергосистеми й автономність критичної інфраструктури.

Отже, спільний прогноз чат-ботів доволі стриманий: удари можуть спричинити серйозні та тривалі перебої, але сценарій повного блекауту Києва до 24 серпня не виглядає для них основним.

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