Россия может попытаться максимально ударить по энергетике Киева в преддверии 24 августа, воспользовавшись символичностью даты. Такая информация распространялась в сети Интернет со ссылкой на данные американской разведки. Отмечалось, что враг может воспользоваться отсутствием антибаллистики. Портал "Комментарии" узнал у искусственного интеллекта, сможет ли Россия выбить энергетику Киева до 24 августа.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Copilot обращает внимание на серьезную уязвимость Киева – отсутствие у Украины антибалистических систем, которые могли бы защищать столицу от баллистических ракет. Именно поэтому возможные удары по критической инфраструктуре могут иметь тяжелые последствия.

В то же время, полностью уничтожить энергоснабжение столицы, по мнению чат-бота, чрезвычайно сложно. У Киевской энергосистемы есть резервные схемы, а украинские энергетики уже научились оперативно восстанавливать поврежденные объекты. Дополнительным фактором является международная помощь с оборудованием для ремонтов.

Поэтому чат-бот прогнозирует, прежде всего, локальные отключения, перебои с электроэнергией и психологическое давление. Полного обесточения Киева ко Дню Независимости модель не ожидает.

Чат-бот ChatGPT также не исключает серьезную атаку по столице. В то же время, полностью "выбить" киевскую энергосистему до 24 августа, по его мнению, Россия вряд ли сможет. Уязвимость, связанную с баллистикой, модель признает. Если во время массированной атаки будут поражены ключевые энергообъекты, восстановление может оказаться сложным.

Но энергосистема Киева не зависит от одного объекта. Резервные схемы, возможность переподключения потребителей, генерация и опыт энергетиков позволяют возобновлять электроснабжение после ударов.

ИИ-модель ожидает, что Россия может попытаться создать перебои со светом, проблемы с критической инфраструктурой и усилить панику в канун праздника. Однако длительный полный блэкаут считает гораздо более сложной задачей.

Чат-бот Gemini также не считает полный коллапс энергосистемы Киева до 24 августа реалистическим сценарием. В то же время чат-бот допускает тяжелые отключения при массированном ударе.

Среди основных причин устойчивости столицы Gemini называет разветвленность энергосистемы и резервирования. В случае повреждения отдельных подстанций или ТЭЦ, это может привести к жестким графикам отключений, но не обязательно парализует весь Киев.

Отдельно модель указывает на автономное питание критических объектов – больниц, насосных станций, котельных и других важных объектов. Часть дефицита, по прогнозу модели ИИ, можно будет компенсировать за счет генерации и резервных перетоков.

При этом Gemini прогнозирует, что без достаточной противоракетной защиты удары баллистическими ракетами будут особенно болезненными.

Три ИИ-модели сходятся в главном: риск массированной атаки по Киеву серьезный, но полное и длительное обесточивание столицы до 24 августа они считают маловероятным.

Различие состоит в акцентах. Copilot больше говорит об опыте энергетиков и международной помощи, ChatGPT — о резервных схемах и скорости восстановления, а Gemini подробнее рассматривает резервирование энергосистемы и автономность критической инфраструктуры.

Итак, общий прогноз чат-ботов довольно сдержан: удары могут повлечь за собой серьезные и длительные перебои, но сценарий полного блекаута Киева до 24 августа не выглядит для них основным.

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