Що сталося



Станіслав Орлов

За інформацією російського незалежного видання Astra, Станіслава Орлова було вбито ще 4 грудня у будинку №51 садового товариства "Флотський" в окупованому Севастополі, де він проживав протягом останніх тижнів.



Камери відеоспостереження зафіксували приїзд чотирьох автомобілів, з яких вийшли озброєні люди в масках. Після цього пролунали постріли. Медики прибули на місце лише через шість годин після інциденту.



Офіційно смерть Орлова підтвердили лише 19 грудня, без розкриття деталей і без публічного пояснення обставин загибелі.



Плутанина з версіями



Після інциденту російські Z-канали почали поширювати різні, часто взаємовиключні версії подій. Серед них:

• загибель під час "затримання";

• тяжке поранення з подальшою комою;

• смерть у лікарні;

• "ліквідація" внаслідок внутрішніх розбірок.

Жодна з цих версій офіційно підтверджена не була, а окупаційна влада Севастополя фактично проігнорувала інцидент у публічному просторі.



Можливі мотиви



За даними джерел Astra, причиною спроби затримання Орлова могли стати підозри у торгівлі зброєю та участі в організованому злочинному угрупованні.



Раніше за аналогічними статтями вже був заарештований колишній командир морського загону "Еспаньоли" Руслан Казанцев. Це підкріплює версію про внутрішній конфлікт або кримінальні розбірки всередині формування.



Що таке "Еспаньола"



Бригада "Еспаньола" була створена у 2022 році на тимчасово окупованих територіях у складі так званої "ДНР". Формування об’єднало футбольних фанатів-ультрас із різних регіонів росії.



Раніше Міністерство оборони України повідомляло, що значна частина бійців цього підрозділу має неонацистські погляди, а сама бригада використовувалась російською армією як ідеологічно мотивований штурмовий підрозділ.



Показова деталь



Факт, що людина з таким бекграундом була застрелена в окупованому, мілітаризованому місті, а інформація про це приховувалася понад два тижні, лише підкреслює:

• внутрішню деградацію російських воєнізованих структур;

• криміналізацію так званих "добровольчих" підрозділів;

• відсутність контролю навіть на окупованих територіях.

Висновок



Смерть засновника "Еспаньоли" виглядає не як випадковість, а як частина глибших процесів — внутрішніх конфліктів, кримінальних схем та боротьби за вплив серед проросійських бойовиків.



На тлі війни проти України російські воєнізовані структури дедалі більше нагадують збройні угруповання без єдиного центру контролю, де зброя, гроші й радикальна ідеологія створюють вибухонебезпечну суміш.



