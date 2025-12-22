logo

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Что скрывает Кремль: как убили лидера неонацистской бригады РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Что скрывает Кремль: как убили лидера неонацистской бригады РФ

В оккупированном Севастополе был застрелен один из основателей российской неонацистской бригады «Эспаньола» Станислав Орлов, известный под позывным «Испанец». Обстоятельства его смерти до сих пор остаются не вполне понятными, а российские источники распространяют взаимоисключающие версии события

22 декабря 2025, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Что произошло

Что скрывает Кремль: как убили лидера неонацистской бригады РФ

Станислав Орлов

По информации российского независимого издания Astra , Станислав Орлов был убит еще 4 декабря в доме №51 садового общества "Флотский" в оккупированном Севастополе, где он проживал в течение последних недель.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали приезд четырех автомобилей, из которых вышли вооруженные люди в масках. После этого раздались выстрелы. Медики прибыли на место только через шесть часов после инцидента.

Официально смерть Орлова была подтверждена лишь 19 декабря, без раскрытия деталей и без публичного объяснения обстоятельств гибели.

Путаница с версиями

После инцидента российские Z-каналы начали распространять разные, часто взаимоисключающие версии событий. Среди них:

• гибель при "задержании";

• тяжелое ранение с последующей запятой;

• смерть в больнице;

• "ликвидация" в результате внутренних разборок.

Ни одна из этих версий официально подтверждена не была, а оккупационные власти Севастополя фактически проигнорировали инцидент в публичном пространстве.

Возможные мотивы

По данным источников Astra, причиной попытки задержания Орлова могли стать подозрения в торговле оружием и участие в организованной преступной группировке.

Ранее по аналогичным статьям уже был арестован бывший командир морского отряда Эспаньолы Руслан Казанцев. Это подкрепляет версию о внутреннем конфликте или криминальных разборках внутри формирования.

Что такое "Эспаньола"

Бригада "Эспаньол" была создана в 2022 году на временно оккупированных территориях в составе так называемой "ДНР". Формирование объединило футбольных фанатов-ультрас из разных регионов России.

Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что значительная часть бойцов этого подразделения имеет неонацистские взгляды, а сама бригада использовалась российской армией как идеологически мотивированное штурмовое подразделение.

Показательная деталь

Факт, что человек с таким бекграундом был застрелен в оккупированном, милитаризованном городе, а информация об этом скрывалась более двух недель, лишь подчеркивает:

• внутреннюю деградацию русских военизированных структур;

• криминализацию так называемых "добровольческих" подразделений;

• отсутствие контроля даже на оккупированных территориях.

Вывод

Смерть основателя "Эспаньолы" выглядит не как случайность, а часть глубоких процессов — внутренних конфликтов, криминальных схем и борьбы за влияние среди пророссийских боевиков.

На фоне войны против Украины российские военизированные структуры все больше напоминают вооруженные группировки без единого центра контроля, где оружие, деньги и радикальная идеология создают взрывоопасную смесь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что после разрушения моста возле села Маяки на юге Одесщины власти запустили понтонную переправу через Днестр, восстановили часть транспортного сообщения и впервые с 2022 года вернули железнодорожный маршрут Одесса — Кишинев. Правительство уверяет: дефицита лекарств, продуктов и горючего в регионе нет.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://urdfzbat---dgrhlxll-bsccljbcrq-ez.a.run.app/russian/2025/12/22/11358/?utm_source=kldscp
Теги:

Новости

Все новости