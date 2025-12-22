Рубрики
Что произошло
Станислав Орлов
По информации российского независимого издания Astra , Станислав Орлов был убит еще 4 декабря в доме №51 садового общества "Флотский" в оккупированном Севастополе, где он проживал в течение последних недель.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали приезд четырех автомобилей, из которых вышли вооруженные люди в масках. После этого раздались выстрелы. Медики прибыли на место только через шесть часов после инцидента.
Официально смерть Орлова была подтверждена лишь 19 декабря, без раскрытия деталей и без публичного объяснения обстоятельств гибели.
Путаница с версиями
После инцидента российские Z-каналы начали распространять разные, часто взаимоисключающие версии событий. Среди них:
• гибель при "задержании";
• тяжелое ранение с последующей запятой;
• смерть в больнице;
• "ликвидация" в результате внутренних разборок.
Ни одна из этих версий официально подтверждена не была, а оккупационные власти Севастополя фактически проигнорировали инцидент в публичном пространстве.
Возможные мотивы
По данным источников Astra, причиной попытки задержания Орлова могли стать подозрения в торговле оружием и участие в организованной преступной группировке.
Ранее по аналогичным статьям уже был арестован бывший командир морского отряда Эспаньолы Руслан Казанцев. Это подкрепляет версию о внутреннем конфликте или криминальных разборках внутри формирования.
Что такое "Эспаньола"
Бригада "Эспаньол" была создана в 2022 году на временно оккупированных территориях в составе так называемой "ДНР". Формирование объединило футбольных фанатов-ультрас из разных регионов России.
Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что значительная часть бойцов этого подразделения имеет неонацистские взгляды, а сама бригада использовалась российской армией как идеологически мотивированное штурмовое подразделение.
Показательная деталь
Факт, что человек с таким бекграундом был застрелен в оккупированном, милитаризованном городе, а информация об этом скрывалась более двух недель, лишь подчеркивает:
• внутреннюю деградацию русских военизированных структур;
• криминализацию так называемых "добровольческих" подразделений;
• отсутствие контроля даже на оккупированных территориях.
Вывод
Смерть основателя "Эспаньолы" выглядит не как случайность, а часть глубоких процессов — внутренних конфликтов, криминальных схем и борьбы за влияние среди пророссийских боевиков.
На фоне войны против Украины российские военизированные структуры все больше напоминают вооруженные группировки без единого центра контроля, где оружие, деньги и радикальная идеология создают взрывоопасную смесь.
