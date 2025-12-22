Что произошло



Станислав Орлов

По информации российского независимого издания Astra , Станислав Орлов был убит еще 4 декабря в доме №51 садового общества "Флотский" в оккупированном Севастополе, где он проживал в течение последних недель.



Камеры видеонаблюдения зафиксировали приезд четырех автомобилей, из которых вышли вооруженные люди в масках. После этого раздались выстрелы. Медики прибыли на место только через шесть часов после инцидента.



Официально смерть Орлова была подтверждена лишь 19 декабря, без раскрытия деталей и без публичного объяснения обстоятельств гибели.



Путаница с версиями



После инцидента российские Z-каналы начали распространять разные, часто взаимоисключающие версии событий. Среди них:

• гибель при "задержании";

• тяжелое ранение с последующей запятой;

• смерть в больнице;

• "ликвидация" в результате внутренних разборок.

Ни одна из этих версий официально подтверждена не была, а оккупационные власти Севастополя фактически проигнорировали инцидент в публичном пространстве.



Возможные мотивы



По данным источников Astra, причиной попытки задержания Орлова могли стать подозрения в торговле оружием и участие в организованной преступной группировке.



Ранее по аналогичным статьям уже был арестован бывший командир морского отряда Эспаньолы Руслан Казанцев. Это подкрепляет версию о внутреннем конфликте или криминальных разборках внутри формирования.



Что такое "Эспаньола"



Бригада "Эспаньол" была создана в 2022 году на временно оккупированных территориях в составе так называемой "ДНР". Формирование объединило футбольных фанатов-ультрас из разных регионов России.



Ранее Министерство обороны Украины сообщало, что значительная часть бойцов этого подразделения имеет неонацистские взгляды, а сама бригада использовалась российской армией как идеологически мотивированное штурмовое подразделение.



Показательная деталь



Факт, что человек с таким бекграундом был застрелен в оккупированном, милитаризованном городе, а информация об этом скрывалась более двух недель, лишь подчеркивает:

• внутреннюю деградацию русских военизированных структур;

• криминализацию так называемых "добровольческих" подразделений;

• отсутствие контроля даже на оккупированных территориях.

Вывод



Смерть основателя "Эспаньолы" выглядит не как случайность, а часть глубоких процессов — внутренних конфликтов, криминальных схем и борьбы за влияние среди пророссийских боевиков.



На фоне войны против Украины российские военизированные структуры все больше напоминают вооруженные группировки без единого центра контроля, где оружие, деньги и радикальная идеология создают взрывоопасную смесь.



