Що приходить на зміну «духу Анкориджу»: які козирі починає діставати Україна

Нарешті, довга війна, розтягнута у часі, обертається бумерангами проти самої РФ. І у військовій сфері, і в економіці, і, що важливо, у дипломатії. Про це розповіла аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Експерт підкреслила, важливо, що цілісна позиція України, Європи та США щодо "миру через силу" фактично обессмислює для Кремля як поточне продовження військових дій, так і намагання через війну та шантаж навʼязати низку вимог, обґрунтованих лише схибленою маячнею російських комплексів.

"Серія міжнародних заходів – зустріч E3, G7, конференція з відновлення України та заяви у контексті саміту НАТО 7-8 липня – свідчать про те, що консенсус між Європою та США, у тому числі щодо мирного процесу в російсько-українській війні, про який йшлося напередодні саміту G7, таки формується", – зазначила Олеся Яхно.

Вона підсумовує, відтак, є всі передумови вважати, що на зміну "духу Анкориджу" наступний етап переговорного процесу спиратиметься на "дух притомності", а за ним – і букву, що базується на першоосновах міжнародного права.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ракети українського виробництва "Фламінго" вночі 27 червня вдарили по підприємству "Титан-Барікади" у Волгограді. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Кожен російський оборонний об'єкт, який працює на війну проти України, — це справедлива мета для наших далекобійних санкцій. Сьогодні вночі ракети FP-5 "Фламінго" успішно вразили підприємство "Титан-Барікади" у Волгограді", — повідомив Володимир Зеленський.

Зафіксовано влучення з подальшою пожежею на території заводу. "Титан-Барікади" – це великий промисловий комплекс, де ворог виробляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людей.



