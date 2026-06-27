Что приходит на смену «духу Анкориджа»: какие козыри начинает доставать Украина

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Кравцев Сергей
Наконец, долгая война, растянутая во времени, оборачивается бумерангами против самой РФ. И в военной сфере, и в экономике, и, что немаловажно, в дипломатии. Об этом рассказала аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно.
Взрывы в России. Фото: из открытых источников
Эксперт подчеркнула, что важно, что целостная позиция Украины, Европы и США относительно "мира через силу" фактически обессмысливает для Кремля как текущее продолжение военных действий, так и попытки из-за войны и шантажа навязать ряд требований, обоснованных лишь помешанным бредом российских комплексов.
Она подытоживает, поэтому есть все предпосылки считать, что на смену "духу Анкориджа" следующий этап переговорного процесса будет опираться на "дух сознания", а за ним – и букву, основанную на первоосновах международного права.
Читайте на портале "Комментарии" — ракеты украинского производства "Фламинго" ночью 27 июня ударили по предприятию "Титан-Баррикады" в Волгограде. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. "Титан-Баррикады" – это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.