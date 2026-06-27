Что приходит на смену «духу Анкориджа»: какие козыри начинает доставать Украина

Наконец, долгая война, растянутая во времени, оборачивается бумерангами против самой РФ. И в военной сфере, и в экономике, и, что немаловажно, в дипломатии. Об этом рассказала аналитик кандидат политических наук Олеся Яхно.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнула, что важно, что целостная позиция Украины, Европы и США относительно "мира через силу" фактически обессмысливает для Кремля как текущее продолжение военных действий, так и попытки из-за войны и шантажа навязать ряд требований, обоснованных лишь помешанным бредом российских комплексов.

"Серия международных мероприятий – встреча E3, G7, конференция по восстановлению Украины и заявления в контексте саммита НАТО 7-8 июля – свидетельствуют о том, что консенсус между Европой и США, в том числе о мирном процессе в российско-украинской войне, о котором шла речь накануне саммита G7, таки формируется", – отметила Олеся Яхно.

Она подытоживает, поэтому есть все предпосылки считать, что на смену "духу Анкориджа" следующий этап переговорного процесса будет опираться на "дух сознания", а за ним – и букву, основанную на первоосновах международного права.

Читайте на портале "Комментарии" — ракеты украинского производства "Фламинго" ночью 27 июня ударили по предприятию "Титан-Баррикады" в Волгограде. Как сообщает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины — это справедливая цель для наших дальнобойных санкций. Сегодня ночью ракеты FP-5 "Фламинго" успешно поразили предприятие "Титан-Баррикады" в Волгограде", — сообщил Владимир Зеленский.

Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода. "Титан-Баррикады" – это крупный промышленный комплекс, где враг производит артиллерийские системы и специальную военную технику, в частности, элементы пусковых ракетных установок для ударов по нашим людям.



