Що потрібно для перемоги України: Залужний здивував заявою про найбільш вірогідний сценарій

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв’ю поділився своїм баченням того, як може завершитися війна. Він підкреслив, що не існує єдиного простого сценарію — кожен варіант залежить від політичних цілей держави та потребує окремої комбінації військових, дипломатичних, економічних і навіть культурних інструментів. Відповідно, різні державні структури виконуватимуть різні завдання залежно від обраної стратегії.

Фото: з відкритих джерел

Перший можливий шлях — досягнення повної перемоги над Росією, включно з примусом до її поразки. У такому випадку Україна могла б розраховувати на довгострокові гарантії безпеки, інтеграцію в міжнародні союзи, економічний розвиток і залучення інвестицій. Водночас він визнає, що реалізувати цей сценарій самотужки складно через масштаб підтримки Росії з боку інших потужних гравців. Навіть за такого розвитку подій частина територій може залишатися під окупацією, що залишатиме відкриті історичні та політичні питання на майбутнє.

Другий варіант передбачає, що власних ресурсів може бути недостатньо, тому необхідно залучати партнерів, які здатні змусити Росію припинити бойові дії. Йдеться про міжнародний тиск, який би гарантував Україні безпеку та умови для розвитку й відновлення нормального життя.

Третій сценарій — прямий переговорний процес між Україною та Росією. Однак Залужний наголошує, що капітуляція є неприйнятною, адже вона становить загрозу існуванню держави. Тому навіть у разі переговорів Україна має продовжувати оборону, щоб отримати максимально вигідні умови.

Окремо він звернув увагу, що формат можливих переговорів може бути ширшим, із залученням США та європейських країн, особливо якщо США не готові чинити достатній тиск на Москву. Загалом війна, за його оцінкою, має характер виснаження, де ключовим є витривалість сторін. Пораження отримає той, хто першим вичерпає ресурси, і цього не можуть допустити ні Україна, ні Росія, ні навіть ключові міжнародні гравці.

