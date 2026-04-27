Что нужно для победы Украины: Залужный удивил заявлением о наиболее вероятном сценарии
Что нужно для победы Украины: Залужный удивил заявлением о наиболее вероятном сценарии

Залужный назвал три варианта завершения войны: победа Украины, международное давление на РФ через третьи стороны или прямые переговоры между Украиной и Россией без посредников

27 апреля 2026, 09:20
Автор:
Клименко Елена

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в интервью поделился своим видением того, как может завершиться война. Он подчеркнул, что нет единого простого сценария — каждый вариант зависит от политических целей государства и требует отдельной комбинации военных, дипломатических, экономических и даже культурных инструментов. Соответственно, разные государственные структуры будут выполнять разные задачи в зависимости от выбранной стратегии.

Первый возможный путь — достижение полной победы над Россией, включая принуждение к ее поражению. В таком случае, Украина могла бы рассчитывать на долгосрочные гарантии безопасности, интеграцию в международные союзы, экономическое развитие и привлечение инвестиций. В то же время он признает, что реализовать этот сценарий самостоятельно сложно из-за масштаба поддержки России со стороны других мощных игроков. Даже при таком развитии событий, часть территорий может оставаться под оккупацией, что будет оставлять открытые исторические и политические вопросы на будущее.

Второй вариант предполагает, что собственных ресурсов может быть недостаточно, поэтому необходимо привлекать партнеров, способных заставить Россию прекратить боевые действия. Речь идет о международном давлении, которое гарантировало бы Украине безопасность и условия для развития и восстановления нормальной жизни.  

Третий сценарий – прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Однако Залужный отмечает, что капитуляция неприемлема, ведь она представляет угрозу существованию государства. Поэтому даже в случае переговоров, Украина должна продолжать оборону, чтобы получить максимально выгодные условия.  

Отдельно он обратил внимание, что формат возможных переговоров может быть шире с привлечением США и европейских стран, особенно если США не готовы оказывать достаточное давление на Москву. В целом война, по его оценке, носит характер истощения, где ключевой выносливость сторон. Поражение получит тот, кто первым исчерпает ресурсы и этого не могут допустить ни Украина, ни Россия, ни даже ключевые международные игроки.

Портал "Комментарии" уже писал, что начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, объяснил, почему государства-соседи Украины, в частности Польша, пока не участвуют в уничтожении российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве над украинской территорией.



