Чому країни-сусіди навідріз відмовляються збивати "шахеди" над Україною: Ігнат вразив причиною



















Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат, пояснив, чому держави-сусіди України, зокрема Польща, поки що не беруть участі у знищенні російських ракет і безпілотників у повітряному просторі над українською територією. Про це він розповів в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій.

За словами Ігната, ключові обмеження пов’язані одразу з двома групами факторів — юридичними та військово-технічними. Він наголосив, що залучення авіації партнерів до перехоплення повітряних цілей фактично потребує заходу у повітряний простір України. Для держав, які формально не перебувають у стані війни, це створює серйозні правові ризики та політичні наслідки.

Окремо він розвіяв поширене уявлення про можливість збивати російські ракети або дрони без перетину кордону України. Ігнат підкреслив, що технічно це майже неможливо через обмежену дальність і специфіку роботи авіаційних систем. Щоб ефективно уражати цілі, літаки повинні наблизитися до зони перехоплення, іноді фактично працюючи поблизу лінії кордону або вже в українському небі.

"Їм, щоби збивати цілі, їм треба залетіти на нашу територію, тому що з-за кордону запустити ракети – це неможливо. Їм треба бути в якомусь ближньому прикордонні, треба вийти на ціль. Те, що роблять кожний день наші льотчики: треба перехопити цю ціль, зайти з відповідного кута, випустити ракети", – зазначив представник Повітряних сил.

Він також звернув увагу, що під час подібних операцій критично важливо враховувати безпеку цивільного населення, адже уламки збитих цілей можуть становити небезпеку для населених пунктів.

На тлі цього в сусідніх країнах уже фіксуються інциденти, пов’язані з російськими БпЛА. Зокрема, в Румунії неодноразово знаходили уламки дронів, а Молдова повідомляє про десятки порушень свого повітряного простору. Також є дані про плани Росії розміщувати інфраструктуру для запуску безпілотників у Білорусі, що може збільшити загрозу для України.

Портал "Коментарі" вже писав, що у ніч на 27 квітня Одеса зазнала масованого удару з боку російських окупаційних військ, які застосували ударні безпілотники. Близько 00:40 в місті була оголошена повітряна тривога. Моніторингові ресурси повідомляли про наближення до узбережжя Чорного моря великої кількості дронів типу “Шахед”. Невдовзі після цього в різних районах пролунали вибухи.











