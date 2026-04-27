Почему страны-соседи наотрез отказываются сбивать "шахеды" над Украиной: Игнат поразил причиной



















Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат, объяснил, почему государства-соседи Украины, в частности Польша, пока не участвуют в уничтожении российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве над украинской территорией. Об этом он рассказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

По словам Игната, ключевые ограничения связаны с двумя группами факторов — юридическими и военно-техническими. Он подчеркнул, что привлечение авиации партнеров к перехвату воздушных целей фактически нуждается в мероприятии в воздушном пространстве Украины. Для государств, формально не находящихся в состоянии войны, это создает серьезные правовые риски и политические последствия.

Отдельно он развеял распространенное представление о возможности сбивать российские ракеты или дроны без пересечения границы Украины. Игнат подчеркнул, что технически это почти невозможно из-за ограниченной дальности и специфики работы авиационных систем. Чтобы эффективно уязвлять цели, самолеты должны приблизиться к зоне перехвата, иногда фактически работая вблизи линии границы или уже в украинском небе.

"Им, чтобы сбивать цели, им нужно залететь на нашу территорию, потому что из-за границы запустить ракеты – это невозможно. Им нужно быть в каком-то ближнем пограничном, нужно выйти на цель. То, что делают каждый день наши летчики: надо перехватить эту цель, зайти с угла, выпустить ракеты", – отметил представитель Воздушных сил.

Он также обратил внимание, что во время подобных операций критически важно учитывать безопасность гражданского населения, ведь обломки сбитых целей могут представлять опасность для населенных пунктов.

На фоне этого в соседних странах уже фиксируются инциденты, связанные с российскими БПЛА. В частности, в Румынии неоднократно находили обломки дронов, а Молдова сообщает о десятках нарушений своего воздушного пространства. Также есть данные о планах России размещать инфраструктуру по запуску беспилотников в Беларуси, что может увеличить угрозу для Украины.

Портал "Комментарии" уже писал, что в ночь на 27 апреля Одесса понесла массированный удар со стороны российских оккупационных войск, которые применили ударные беспилотники. Около 00:40 в городе была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы сообщали о приближении к побережью Черного моря большого количества дронов типа "Шахед". Вскоре после этого в разных районах раздались взрывы.