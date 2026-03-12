Що пообіцяв відомий актор Двейн Джонсон ЗСУ

Голлівудський актор Двейн Джонсон записав відео, у якому висловив підтримку українським військовим.

Актор Двейн Джонсон передав привіт бійцю зі «Скелі»

У зверненні актор окремо звернувся до командира одного з підрозділів 425-го окремого штурмового полку ЗСУ на ім’я Юрій, який має позивний "Скеля".

Джонсон передав вітання українським бійцям, побажав їм сили та "мани", а також подякував за службу.

Актор також пообіцяв, що після перемоги України зустрінеться з українським військовим у спортивному залі, щоб провести спільне тренування.

