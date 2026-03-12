Что пообещал известный актер Двейн Джонсон ВСУ

Голливудский актер Двейн Джонсон записал видео, в котором выразил поддержку украинским военным.

Актер Двейн Джонсон передал привет бойцу из «Скалы»

В обращении актер отдельно обратился к командиру одного из подразделений 425-го отдельного штурмового полка ВСУ по имени Юрий, имеющий позывной "Скала".

Джонсон передал поздравление украинским бойцам, пожелал им сил и "ман", а также поблагодарил за службу.

Актер также пообещал, что после победы Украины встретится с украинским военным в спортивном зале, чтобы провести общую тренировку.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с основателем украинского подразделения KRAKEN Константин Немичев заявил, что современные международные события свидетельствуют о постепенном формировании глобального противостояния.

По его словам, анализ новостей показывает, что в мире одновременно растет количество конфликтов и военных напряжений. Немичев обратил внимание на ситуацию в Азии, где Япония планирует развернуть дальнобойные ракеты, способные потенциально поражать цели на территории Китая. Кроме того, по его словам, Токио активно расширяет спутниковую группировку для разведки и наведения, что должно усилить военные возможности страны. В ответ Китай уже заявил о возможности "сокрушительного поражения" для Японии в случае, если действия Токио, по его мнению, будут угрожать безопасности и суверенитету КНР.

Немичев также отметил, что подобные процессы проходят не только в Азии. Он обратил внимание на войну в Украине, напряжение на Ближнем Востоке, а также на рост рисков в регионе Балтии. По его мнению, пока речь не идет о классической мировой войне в привычном историческом понимании. Однако современные конфликты все больше формируют глобальную систему противостояния. Он подчеркнул, что в этом процессе Украина остается одним из ключевых рубежей безопасности.

