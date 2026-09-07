Що показали переговори: у США відповіли, чи готовий Путін до компромісів

Російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, не готовий до істотних поступок задля завершення війни проти України. Такого висновку дійшов Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи заяви російського керівництва після зустрічі Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Переговори у Кремлі. Фото: з відкритих джерел

6 вересня помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін підтвердив намір досягти всіх поставлених цілей військовим шляхом. При цьому російський лідер знову наголосив на необхідності усунути так звані "першопричини" війни – формулювання, яке Кремль регулярно використовує, говорячи про свої вимоги до України.

В ISW нагадують: ще 14 червня 2024 року Путін публічно окреслив умови, які Москва фактично розглядає як основу для "світу". Серед них – повне виведення українських військ із Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, включаючи території, які Росія зараз не контролює. Крім того, Кремль вимагає демілітаризації України, її "денацифікації" та відмови від членства в НАТО.

За оцінкою інституту, наступні заяви Ушакова свідчать про те, що Москва не має наміру суттєво переглядати ці вимоги.

В ISW вважають, що російське керівництво продовжує розраховувати на досягнення своєї мети насамперед силовим шляхом. Це ставить під сумнів перспективу переговорів, оскільки позиції сторін залишаються принципово різними.

При цьому російські заяви про необхідність усунення "першопричин" конфлікту, зазначає ISW, не означають готовності Москви відмовитися від територіальних та політичних вимог. Навпаки, Кремль продовжує пов'язувати завершення війни з виконанням умов, які передбачають масштабні поступки з боку Києва.

Таким чином, після переговорів у Москві сигнал із Кремля залишається незмінним: Росія не демонструє готовності до компромісу і продовжує розраховувати на зміну ситуації на свою користь.

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