Что показали переговоры: в США ответили, готов ли Путин к компромиссам

Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему не готов к существенным уступкам ради завершения войны против Украины. К такому выводу пришел Институт изучения войны (ISW), анализируя заявления российского руководства после встречи Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Переговоры в Кремле. Фото: из открытых источников

6 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин подтвердил намерение добиться всех поставленных целей военным путем. При этом российский лидер вновь подчеркнул необходимость устранить так называемые "первопричины" войны – формулировку, которую Кремль регулярно использует, говоря о своих требованиях к Украине.

В ISW напоминают: еще 14 июня 2024 года Путин публично обозначил условия, которые Москва фактически рассматривает как основу для "мира". Среди них – полный вывод украинских войск из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые Россия сейчас не контролирует. Кроме того, Кремль требует демилитаризации Украины, ее "денацификации" и отказа от членства в НАТО.

По оценке института, последующие заявления Ушакова свидетельствуют о том, что Москва не собирается существенно пересматривать эти требования.

В ISW считают, что российское руководство продолжает рассчитывать на достижение своих целей прежде всего силовым путем. Это ставит под сомнение перспективы переговоров, поскольку позиции сторон остаются принципиально разными.

При этом российские заявления о необходимости устранения "первопричин" конфликта, отмечает ISW, не означают готовности Москвы отказаться от территориальных и политических требований. Напротив, Кремль продолжает связывать завершение войны с выполнением условий, которые предполагают масштабные уступки со стороны Киева.

Таким образом, после переговоров в Москве сигнал из Кремля остается прежним: Россия не демонстрирует готовности к компромиссу и продолжает рассчитывать на изменение ситуации в свою пользу.

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