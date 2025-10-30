Що показала зустріч Сі та Трампа: чи наблизився кінець війни в Україні

Рубрики
Перша за шість років зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном продемонструвала, що позиції Росії стрімко слабшають. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, ця зустріч показала, що Москва втратила свою цінність для Пекіна.
Зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа може наблизити кінець війни в Україні
30 жовтня Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорили не лише питання торгівлі, а й перспективи завершення війни в Україні. На думку Андрія Коваленка, Китай і США вирішили більше не воювати між собою, а заробляти разом. Крім того, обидва лідери говорять про "спільне завершення війни в Україні".
Як поясню очільник ЦПД, у випадку знаходження балансу для співіснування США та Китаю, Росія ще сильніше втратить свій вплив. За його словами, Китай має потужні економічні стимули до співпраці із США, тоді як підтримка Путіна та його війни в Україні лише шкодить його інтересам.
