Що показала зустріч Сі та Трампа: чи наблизився кінець війни в Україні
Що показала зустріч Сі та Трампа: чи наблизився кінець війни в Україні

Зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа показала, що США й Китай готові до співпраці. Росія втратила значення для Пекіна, а це може наблизити кінець війни в Україні.

30 жовтня 2025, 10:45
Автор:
Slava Kot

Перша за шість років зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном продемонструвала, що позиції Росії стрімко слабшають. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, ця зустріч показала, що Москва втратила свою цінність для Пекіна.

Що показала зустріч Сі та Трампа: чи наблизився кінець війни в Україні

Зустріч Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа може наблизити кінець війни в Україні

30 жовтня Дональд Трамп та Сі Цзіньпін обговорили не лише питання торгівлі, а й перспективи завершення війни в Україні. На думку Андрія Коваленка, Китай і США вирішили більше не воювати між собою, а заробляти разом. Крім того, обидва лідери говорять про "спільне завершення війни в Україні".

"У перекладі дипломатії це означає — росія більше не потрібна ні Пекіну, ні Вашингтону. Її козирі — дешеві ресурси — згоріли в один день. Трамп прямо заявив: "Ми будемо працювати разом, щоб припинити війну між рф й Україною". Вони не вороги — вони партнери. І це для москви — катастрофа", — вважає Коваленко.

Як поясню очільник ЦПД, у випадку знаходження балансу для співіснування США та Китаю, Росія ще сильніше втратить свій вплив. За його словами, Китай має потужні економічні стимули до співпраці із США, тоді як підтримка Путіна та його війни в Україні лише шкодить його інтересам.

"Поки путін запускає ракети, реальні домовленості про майбутній світопорядок ухвалюються без нього. Китай тепер має стимул торгувати з Америкою, а не підтримувати токсичну війну Кремля. Якщо Пекін і Вашингтон знайдуть нову формулу співіснування, рф просто залишиться за межами цивілізованого світу, у вічній ролі сировинного придатка, але ситуативного", — додав Коваленко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США озвучили план закінчення війни в Україні за яким Китай може натиснути на Путіна відмовою від російської нафти.

Також "Коментарі" писали, що Китай відреагував на ідею Трампа почати мирні переговори щодо України.



Джерело: https://t.me/akovalenko1989/9993
