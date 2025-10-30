Что показала встреча Си и Трампа: приблизился ли конец войны в Украине

Первая за шесть лет встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином продемонстрировала, что позиции России стремительно слабеют. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, эта встреча показала, что Москва потеряла свою ценность для Пекина.

Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа может приблизить конец войны в Украине

30 октября Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудили не только торговлю, но и перспективы завершения войны в Украине. По мнению Андрея Коваленко, Китай и США решили не воевать между собой, а зарабатывать вместе. Кроме того, оба лидера говорят о "совместном завершение войны в Украине".

"В переводе дипломатии это означает — россия больше не нужна ни Пекину, ни Вашингтону. Ее козыри — дешевые ресурсы — сгорели в один день. Трамп прямо заявил: Мы будем работать вместе, чтобы прекратить войну между РФ и Украиной". Они не враги – они партнеры. И это для москвы – катастрофа", — считает Коваленко.

Как пояснил глава ЦПД, в случае нахождения баланса для сосуществования США и Китая Россия еще сильнее потеряет свое влияние. По его словам, у Китая есть мощные экономические стимулы к сотрудничеству с США, тогда как поддержка Путина и его войны в Украине лишь вредит его интересам.

"Пока путин запускает ракеты, реальные договоренности о будущем миропорядке принимаются без него. Китай теперь емеет стимул торговать с Америкой, а не поддерживать токсическую войну Кремля. Если Пекин и Вашингтон найдут новую формулу сосуществования, Россия просто останется за пределами цивилизованного мира, в вечной роли сырьевого придатка, но ситуативного", — добавил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США озвучили план окончания войны в Украине, по которому Китай может надавить на Путина отказом от российской нефти.

Также "Комментарии" писали, что Китай отреагировал на идею Трампа начать мирные переговоры по Украине.