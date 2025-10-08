З кожним днем все більше обертів набирає дискусія щодо можливої передачі Україні від США ракет Tomahawk. При цьому немає жодної конкретики, але цю тему активно коментують як у США, так і в Україні та Росії. Що означатиме передача Tomahawk Україні? Чому про Tomahawk заговорили саме зараз? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Ракета Tomahawk. Фото: із відкритих джерел

Ці ракети не здатні суттєво змінити ситуацію на фронті

Політичний експерт доктор філософських наук Андрій Городницький заявив в ефірі "24 Каналу", що рішення про передачу ракет Tomahawk вже фактично прийнято. Для США це не лише демонстрація підтримки України, а й політичний крок, який покаже перехід Вашингтона на новий рівень співробітництва. У той самий час цей жест має символічне значення.

"Швидше за все, рішення вже є позитивне, воно прийняте давно. Як політична підтримка України, це звучить дуже непогано, це перехід певної червоної лінії для Трампа", – зазначив Городницький.

За його словами, навіть обмежена партія Tomahawk матиме скоріше політичний ефект і сигнал для Росії, ніж зміну оперативної ситуації. Водночас передача може відкрити можливості для подальшої допомоги, зокрема розвідданих та сучасного озброєння.

Експерт каже, що ці ракети не здатні суттєво змінити ситуацію на фронті через обмежену кількість та високу вартість. Українська розробка "Фламінго", на думку фахівця, є більш ефективною за характеристиками.

"Я не бачу великої "вундервафлі" в Tomahawk, тому що, якщо говорити відверто, наш "Фламінго" вдвічі кращий за всіма параметрами, а за ціною – вчетверо дешевшим", – пояснив політичний експерт.

Трамп не просто так заговорив про Tomahawk

Генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж заявив, що останні заяви Дональда Трампа мають своє підґрунтя. Вони підтверджують принципову зміну позицій глави Білого дому, особливо у питанні допомоги Україні.

За словами експерта, для перемоги над Росією насамперед важлива військова складова. Йдеться про передачу різних засобів, обмін розвідданими, закриття неба. Нині ці домовленості починають реалізовувати. Україна отримує від США зброю, яку купують наші партнери. У перспективі це дозволить розпочати стратегічну наступальну операцію.

"Це є загроза програшу на фронті для режиму Путіна. Чому він так активізувався за Tomahawk? Путін навіть сказав, що це буде погіршенням відносин Росії та США, адже розуміє, що Україна ефективно змінює позицію Трампа", – наголосив генерал армії.

Він зазначає, поки ракети лише стали предметом переговорів. Зрозуміло, що їх не буде у перших пакетах допомоги, але глава Кремля на це дуже негативно реагує. Тут важливим є й те, що Путін не збирається йти на реальні кроки для завершення війни.

"Трамп не просто так заговорив про Tomahawk. У США чітко прораховують, які сигнали давати Росії. Трамп сказав, що Tomahawk нададуть, але за умови, що це не створить ескалацію", – зауважив Микола Маломуж.

