В Раде подтвердили, что Трамп начинает реальное давление на путина: о чем идет речь

Кравцев Сергей
Несмотря на оживленное обсуждение в сети возможного решения Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk, все будет не так быстро, как хотелось. Это, прежде всего, средство давления на путина и попытки заставить его пойти на переговоры, и только потом – усиление наших военных возможностей. Такое мнение высказал нардеп, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.
Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников
Егор Чернев отмечает, что на каждом из этих этапов путину дается возможность отступить и пойти на переговоры, а потому, скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными. Сначала ракеты Украине дадут, но несколько штук или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят по реакции кремля. Если реакции не будет – сможем ударить несколькими по российскому приграничью. Если же пути и после этого не пойдет на переговоры – радиус сможем немного увеличить, а поставки немного возрастут.
