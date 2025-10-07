В Раде подтвердили, что Трамп начинает реальное давление на путина: о чем идет речь

Несмотря на оживленное обсуждение в сети возможного решения Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk, все будет не так быстро, как хотелось. Это, прежде всего, средство давления на путина и попытки заставить его пойти на переговоры, и только потом – усиление наших военных возможностей. Такое мнение высказал нардеп, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

"Трамп не случайно сказал, что "почти" решил, что не хочет эскалации и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться. Так что этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не разрешить использовать, могу разрешить использовать только по конкретным целям и так далее", – отметил политик.

Егор Чернев отмечает, что на каждом из этих этапов путину дается возможность отступить и пойти на переговоры, а потому, скорее всего, поставки и использование ракет будут очень постепенными. Сначала ракеты Украине дадут, но несколько штук или пару десятков, но стрелять ими сразу не позволят и посмотрят по реакции кремля. Если реакции не будет – сможем ударить несколькими по российскому приграничью. Если же пути и после этого не пойдет на переговоры – радиус сможем немного увеличить, а поставки немного возрастут.

"Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как пути будут продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме возможно ударов по кремлю и непосредственно по путину. Вся эта эпопея может занять не менее нескольких месяцев. Но это уже реальное давление и реальный аргумент", – сказал нардеп.

