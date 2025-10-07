logo_ukra

У Раді підтвердили, що Трамп розпочинає реальний тиск на путіна: про що йдеться
У Раді підтвердили, що Трамп розпочинає реальний тиск на путіна: про що йдеться

Нардеп Єгор Чернєв зазначив, що Україні спершу дадуть кілька ракет Tomahawk, але одразу бити ними по росії не дозволять, бо важливо дізнатися реакцію путіна

7 жовтня 2025, 11:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Не дивлячись на жваве обговорення у мережі можливого рішення Дональда Трампа надати Україні ракети "Tomahawk", все буде не так швидко, як хотілося. Бо це, насамперед, засіб тиску на путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім – посилення наших військових спроможностей. Таку думку висловив нардеп, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв.

У Раді підтвердили, що Трамп розпочинає реальний тиск на путіна: про що йдеться

Ракета Tomahawk. Фото: з відкритих джерел

"Трамп не випадково сказав, що "майже" вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. Тож етапи чітко визначені: можу передумати і не постачати, можу поставити, але не дозволити використовувати, можу дозволити використовувати лише по конкретних цілях і так далі", – зазначив політик.

Єгор Чернєв наголошує, що на кожному з цих етапів путіну дається можливість відступити і піти на переговори, а тому, швидше за все, поставки та використання ракет буде дуже поступовим. Спочатку ракети Україні дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля. Якщо реакції не буде – зможемо вдарити кількома по російському прикордонню. Якщо ж путін і після цього не піде на переговори – радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть.

"Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися по мірі того, як путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну. Вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців. Але це вже реальний тиск і реальний аргумент", – висловився нардеп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — невже ракети Tomahawk вже по дорозі до України: Трамп шокував новою заявою.




