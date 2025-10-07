У Раді підтвердили, що Трамп розпочинає реальний тиск на путіна: про що йдеться

Рубрики
Кравцев Сергей
Не дивлячись на жваве обговорення у мережі можливого рішення Дональда Трампа надати Україні ракети "Tomahawk", все буде не так швидко, як хотілося. Бо це, насамперед, засіб тиску на путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім – посилення наших військових спроможностей. Таку думку висловив нардеп, голова української делегації у ПА НАТО Єгор Чернєв.
Ракета Tomahawk. Фото: з відкритих джерел
Єгор Чернєв наголошує, що на кожному з цих етапів путіну дається можливість відступити і піти на переговори, а тому, швидше за все, поставки та використання ракет буде дуже поступовим. Спочатку ракети Україні дадуть, але кілька штук, або пару десятків, але стріляти ними одразу не дозволять і подивляться за реакцією кремля. Якщо реакції не буде – зможемо вдарити кількома по російському прикордонню. Якщо ж путін і після цього не піде на переговори – радіус зможемо трохи збільшити, а поставки трохи зростуть.
