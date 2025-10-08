С каждым днем все больше оборотов набирает дискуссия вокруг возможной передачи Украине от США ракет Tomahawk. При этом нет никакой конкретики, но эту тему активно комментируют, как в США, так в Украине и России. Что будет означать передача Tomahawk Украине? Почему о Tomahawk заговорили именно сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников

Эти ракеты не способны существенно изменить ситуацию на фронте

Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий заявил в эфире "24 Канала", что решение о передаче ракет Tomahawk уже фактически принято. Для США это не только демонстрация поддержки Украины, но и политический шаг, который покажет переход Вашингтона на новый уровень сотрудничества. В то же время этот жест имеет прежде всего символическое значение.

"Скорее всего, решение уже есть положительное, оно принято давным-давно. Как политическая поддержка Украины это звучит очень неплохо, это переход определенной красной линии для Трампа", – отметил Городницкий.

По его словам, даже ограниченная партия Tomahawk будет иметь скорее политический эффект и сигнал для России, чем изменение оперативной ситуации. В то же время передача может открыть возможности для дальнейшей помощи, в частности разведданных и современного вооружения.

Эксперт говорит, что эти ракеты не способны существенно изменить ситуацию на фронте из-за ограниченного количества и высокой стоимости. Украинская разработка "Фламинго", по мнению специалиста, является более эффективной по характеристикам.

"Я не вижу большой "вундервафли" в Tomahawk, потому что, если говорить откровенно, наш "Фламинго" вдвое лучше по всем параметрам, а по цене – в четыре раза дешевле", – объяснил политический эксперт.

Трамп не просто так заговорил о Tomahawk

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что последние заявления Дональда Трампа имеют свою подоплеку. Они подтверждают принципиальное изменение позиций главы Белого дома, особенно в вопросе помощи Украине.

По словам эксперта, для победы над Россией прежде всего важна военная составляющая. Говорится о передаче различных средств, обмен разведданными, закрытие неба. Сейчас эти договоренности начинают реализовывать. Украина получает от США оружие, которое покупают наши партнеры. В перспективе это позволит начать стратегическую наступательную операцию.

"Это угроза проигрыша на фронте для режима Путина. Почему он так активизировался по Tomahawk? Путин даже сказал, что это будет ухудшением отношения России и США, ведь понимает, что Украина эффективно меняет позицию Трампа", – подчеркнул генерал армии.

Он отмечает, пока ракеты только стали предметом переговоров. Понятно, что их не будет в первых пакетах помощи, но глава Кремля очень негативно на это реагирует. Здесь важно и то, что Путин не собирается идти на реальные шаги для завершения войны.

"Трамп не просто так заговорил о Tomahawk. В США четко просчитывают, какие сигналы давать России. Трамп сказал, что Tomahawk предоставят, но при условии, что это не создаст эскалации", – заметил Николай Маломуж.

