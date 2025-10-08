Рубрики
Кравцев Сергей
С каждым днем все больше оборотов набирает дискуссия вокруг возможной передачи Украине от США ракет Tomahawk. При этом нет никакой конкретики, но эту тему активно комментируют, как в США, так в Украине и России. Что будет означать передача Tomahawk Украине? Почему о Tomahawk заговорили именно сейчас? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Tomahawk. Фото: из открытых источников
Политический эксперт, доктор философских наук Андрей Городницкий заявил в эфире "24 Канала", что решение о передаче ракет Tomahawk уже фактически принято. Для США это не только демонстрация поддержки Украины, но и политический шаг, который покажет переход Вашингтона на новый уровень сотрудничества. В то же время этот жест имеет прежде всего символическое значение.
По его словам, даже ограниченная партия Tomahawk будет иметь скорее политический эффект и сигнал для России, чем изменение оперативной ситуации. В то же время передача может открыть возможности для дальнейшей помощи, в частности разведданных и современного вооружения.
Эксперт говорит, что эти ракеты не способны существенно изменить ситуацию на фронте из-за ограниченного количества и высокой стоимости. Украинская разработка "Фламинго", по мнению специалиста, является более эффективной по характеристикам.
Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что последние заявления Дональда Трампа имеют свою подоплеку. Они подтверждают принципиальное изменение позиций главы Белого дома, особенно в вопросе помощи Украине.
По словам эксперта, для победы над Россией прежде всего важна военная составляющая. Говорится о передаче различных средств, обмен разведданными, закрытие неба. Сейчас эти договоренности начинают реализовывать. Украина получает от США оружие, которое покупают наши партнеры. В перспективе это позволит начать стратегическую наступательную операцию.
Он отмечает, пока ракеты только стали предметом переговоров. Понятно, что их не будет в первых пакетах помощи, но глава Кремля очень негативно на это реагирует. Здесь важно и то, что Путин не собирается идти на реальные шаги для завершения войны.
