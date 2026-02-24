Що означає удар "Фламінго" по виробництву "Іскандерів": чому росіяни хапаються за голову

У Росії заявили про удар ракетою "Фламінго" по Утокінському заводу, де виробляють ракети для комплексів "Іскандер", "Ярс" та "Булава". Аналітики повідомляють про серйозні пошкодження одного із ключових цехів підприємства. Що означає удар "Фламінго" з виробництва "Іскандерів"? До чого призведе удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів"? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Удар "Фламінго" на заводі "Іскандерів". Фото: із відкритих джерел

Можна зрозуміти, чому росіяни хапаються за голову

Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив в ефірі Radio NV, що під час атаки українських захисників по Воткінському заводу ракети "Фламінго" пройшли не лише системи ППО С-300 та С-400, а й не були збиті сотнями російських винищувачів.

"Тобто ми здатні навіть на величезній відстані знайти шляхи, щоб в глибину російської території ці ракети залітали. А якщо вони так спокійно пролетіли всі зони протиповітряної оборони, адже далі там в районі Уралу вже практично немає ППО, бо росіяни вважають, що туди нічого не долетить. Це означає, що ми загалом здатні завдавати ударів по Росії на велику глибину", — сказав Романенко.

Водночас експерт наголосив на важливості поразки мети на цьому підприємстві. Експерт пояснив, що на гальванічному цеху відбувається травлення друкованих плат для радіосхем, що використовуються у більшості ракет.

"Ну, самі уявіть, жодний тип ракети не обійдеться без цього виробу. Крім того, в гальванічному цеху роблять покриття для деталей, які потребують тривалого збереження або дії особливих умов. Наприклад, в агресивному середовищі, пари ракетного палива. Це кінцевий виробник російських балістичних ракет. І якщо уражений такий цех, то через деякий час мають стати всі лінії. Він так збудований, що кожний тип ракети — це лінія від цеху до цеху. Тому зараз всі лінії мають на деякий час стати. Ну, як тільки закінчаться запаси деталей, зроблені в гальванічному цеху", — додав Романенко.

Перед російським командуванням постає складне завдання

Військовий оглядач Іван Тимочко заявив в ефірі "24 Каналу", що удар по Воткінському заводу може мати значно глибші наслідки, ніж здається на перший погляд. Йдеться не лише про руйнування будівлі, а про можливий збій у всьому виробничому циклі стратегічної зброї Росії.

"Навіть один удар по одному з центральних цехів означає, що продуктивність заводу різко впаде, а накопичення незавершених ракет тільки зростатиме", — висловився Тимочко.

Експерт пояснив, що йдеться не просто про пошкоджену будівлю. Якщо напівготова продукція накопичується на складах і цехах, вона стає вразливою для повторних поразок, і навіть створює логістичні проблеми противника.

"Ракети важкі, багатотонні. Їх не так просто вивезти та розосередити, особливо якщо логістика відома і перебуває під постійним наглядом", – наголосив він.

За його словами, це ставить перед російським командуванням складне завдання або терміново відновлювати пошкоджену ділянку, або шукати способи перерозподілу виробництва. У будь-якому випадку йдеться про додатковий тиск на систему, яка і так працює на межі можливостей.

