Що означає удар "Фламінго" по виробництву "Іскандерів": чому росіяни хапаються за голову

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Росії заявили про удар ракетою "Фламінго" по Утокінському заводу, де виробляють ракети для комплексів "Іскандер", "Ярс" та "Булава". Аналітики повідомляють про серйозні пошкодження одного із ключових цехів підприємства. Що означає удар "Фламінго" з виробництва "Іскандерів"? До чого призведе удар "Фламінго" по заводу "Іскандерів"? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Удар "Фламінго" на заводі "Іскандерів". Фото: із відкритих джерел
Авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко заявив в ефірі Radio NV, що під час атаки українських захисників по Воткінському заводу ракети "Фламінго" пройшли не лише системи ППО С-300 та С-400, а й не були збиті сотнями російських винищувачів.
Водночас експерт наголосив на важливості поразки мети на цьому підприємстві. Експерт пояснив, що на гальванічному цеху відбувається травлення друкованих плат для радіосхем, що використовуються у більшості ракет.
Військовий оглядач Іван Тимочко заявив в ефірі "24 Каналу", що удар по Воткінському заводу може мати значно глибші наслідки, ніж здається на перший погляд. Йдеться не лише про руйнування будівлі, а про можливий збій у всьому виробничому циклі стратегічної зброї Росії.
Експерт пояснив, що йдеться не просто про пошкоджену будівлю. Якщо напівготова продукція накопичується на складах і цехах, вона стає вразливою для повторних поразок, і навіть створює логістичні проблеми противника.
За його словами, це ставить перед російським командуванням складне завдання або терміново відновлювати пошкоджену ділянку, або шукати способи перерозподілу виробництва. У будь-якому випадку йдеться про додатковий тиск на систему, яка і так працює на межі можливостей.
Читайте також на порталі "Коментарі" — переговори з РФ набирають темп: Буданов розповів, коли відбудеться новий раунд.