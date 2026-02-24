Что означает удар "Фламинго" по производству "Искандеров": почему россияне хватаются за голову

В России заявили об ударе ракетой "Фламинго" по Утокинскому заводу, где производят ракеты для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава". Аналитики сообщают о серьезных повреждениях одного из ключевых цехов предприятия. Что означает удар "Фламинго" по производству "Искандеров"? К чему приведет удар "Фламинго" по заводу "Искандеров"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Удар "Фламинго" по заводу "Искандеров". Фото: из открытых источников

Можно понять, почему россияне хватаются за голову

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что во время атаки украинских защитников по Воткинскому заводу ракеты "Фламинго" прошли не только системы ПВО С-300 и С-400, но и не были сбиты сотнями российских истребителей.

"То есть мы способны даже на огромном расстоянии найти пути, чтобы в глубину российской территории эти ракеты залетали. А, если они так спокойно пролетели все зоны противовоздушной обороны, ведь дальше там в районе Урала уже практически нет ПВО, потому что россияне считают, что туда ничего не долетит. Это означает, что мы в целом способны наносить удары по России на большую глубину", — сказал Романенко.

В то же время эксперт отметил важность поражения цели на этом предприятии. Эксперт пояснил, что на гальваническом цехе происходит травление печатных плат для радиосхем, которые используются в большинстве ракет.

"Ну, сами представьте, ни один тип ракеты не обойдется без этого изделия. Кроме того, в гальваническом цехе делают покрытие для деталей, которые требуют длительного хранения или воздействия особых условий. Например, в агрессивной среде, парах ракетного топлива. Это конечный производитель российских баллистических ракет. И если поражен такой цех, то через некоторое время должны остановиться все линии. Он так построен, что каждый тип ракеты – это линия от цеха к цеху. Поэтому сейчас все линии должны на некоторое время остановиться. Ну, как только закончатся запасы деталей, изготовленных в гальваническом цехе", — добавил Романенко.

Перед российским командованием появляется сложная задача

Военный обозреватель Иван Тимочко заявил в эфире "24 Канала", что удар по Воткинскому заводу может иметь значительно более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не только о разрушении здания, а о возможном сбое во всем производственном цикле стратегического оружия России.

"Даже один удар по одному из центральных цехов означает, что производительность завода резко упадет, а накопление незавершенных ракет будет только расти", – высказался Тимочко.

Эксперт пояснил, что речь идет не просто о поврежденном здании. Если полуготовая продукция накапливается на складах и в цехах, она становится уязвимой для повторных поражений, а также создает логистические проблемы для противника.

"Ракеты тяжелые, многотонные. Их не так просто вывезти и рассредоточить, особенно если логистика известна и находится под постоянным наблюдением", – подчеркнул он.

По его словам, это ставит перед российским командованием сложную задачу: или срочно восстанавливать поврежденный участок, или искать способы перераспределения производства. В любом случае речь идет о дополнительном давлении на систему, которая и без того работает на пределе возможностей.

