Что означает удар "Фламинго" по производству "Искандеров": почему россияне хватаются за голову

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В России заявили об ударе ракетой "Фламинго" по Утокинскому заводу, где производят ракеты для комплексов "Искандер", "Ярс" и "Булава". Аналитики сообщают о серьезных повреждениях одного из ключевых цехов предприятия. Что означает удар "Фламинго" по производству "Искандеров"? К чему приведет удар "Фламинго" по заводу "Искандеров"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Удар "Фламинго" по заводу "Искандеров". Фото: из открытых источников
Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил в эфире Radio NV, что во время атаки украинских защитников по Воткинскому заводу ракеты "Фламинго" прошли не только системы ПВО С-300 и С-400, но и не были сбиты сотнями российских истребителей.
В то же время эксперт отметил важность поражения цели на этом предприятии. Эксперт пояснил, что на гальваническом цехе происходит травление печатных плат для радиосхем, которые используются в большинстве ракет.
Военный обозреватель Иван Тимочко заявил в эфире "24 Канала", что удар по Воткинскому заводу может иметь значительно более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не только о разрушении здания, а о возможном сбое во всем производственном цикле стратегического оружия России.
Эксперт пояснил, что речь идет не просто о поврежденном здании. Если полуготовая продукция накапливается на складах и в цехах, она становится уязвимой для повторных поражений, а также создает логистические проблемы для противника.
По его словам, это ставит перед российским командованием сложную задачу: или срочно восстанавливать поврежденный участок, или искать способы перераспределения производства. В любом случае речь идет о дополнительном давлении на систему, которая и без того работает на пределе возможностей.
Читайте также на портале "Комментарии" — переговоры с РФ набирают темп: Буданов рассказал, когда состоится новый раунд.