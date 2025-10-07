Що не так з заявою Трампа про ракети Tomahawk: Україна може отримати зовсім інші ракети

Президент США Дональд Трамп заявив, що "майже ухвалив рішення" щодо передачі Україні ракет Tomahawk. За словами Трампа, він хоче знати, для яких саме цілей Київ може використати ці крилаті ракети. Однак, використання Tomahawk має деякі нюанси, адже вони розроблені для запуску з підводних або надводних човнів.

Ракети Tomahawk. Фото з відкритих джерел

На заяву Трампа про близькість рішення щодо передачі ракет Tomahawk відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, який вказав на проблему запуску ракет.

"Tomahawk запускається з надводних або підводних човнів. Наземно — не запускається. Нам США планує передати ракети разом з човнами? Мене дивує в нинішньому світі, що цю передачу ракет серйозно коментують всі топи. Від Трампа до лідерів ЄС і путіна. Поясніть, як запускати будем?", — зауважує нардеп.

Цю думку поділяє також військовий оглядач Василь Пехньо. За його словами, крім запуску ракет Tomahawk з підводних човнів чи ракетних есмінців можливі інші варіанти, однак вони також складні для реалізації. Як приклад Пехньо вказав на мобільну пускову установку Typhoon, яка була взята на озброєння у 2023 році і наразі присутня лише у двох підрозділах США.

Єдиним доволі теоретичним варіантом військовий оглядач вказує на використання пускових установок LRF (Long Range Fires) під Tomahawk, від яких лише місяць тому відмовився Корпус морської піхоти США через малу прохідність на слабких ґрунтах, що для України не буде критичним варіантом.

На думку Пехньо, можливою альтернативою ракетам Tomahawk можуть стати ракети Barracuda.

"Не здивуюся, якщо під Tomahawk Трамп насправді має на увазі раніше анонсовані ракети Barracuda, серійне виробництво яких розпочалося не так давно. Tomahawk — це не просто ракети та пускові. Це величезна інфраструктура, якою Україна має бути паралельно забезпечена", — зауважив Пехньо.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін пригрозив США через можливість постачання Україні ракет Tomahawk.

Також "Коментарі" писали, що США можуть передати Україні ракети Barracuda. Що це за зброя.