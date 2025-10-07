Что не так с заявлением Трампа о ракетах Tomahawk: Украина может получить совсем другие ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что "почти принял решение" о передаче Украине ракет Tomahawk. По словам Трампа, он хочет знать, для каких целей Киев может использовать эти крылатые ракеты. Однако использование Tomahawk имеет некоторые нюансы, ведь они разработаны для запуска с подводных или надводных лодок.

Ракеты Tomahawk. Фото из открытых источников

На заявление Трампа о близости решения о передаче ракет Tomahawk отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко, указавший на проблему запуска ракет.

"Tomahawk запускается с надводных или подлодок. Наземно – не запускается. Нам США планируют передать ракеты вместе с лодками? Меня удивляет в нынешнем мире, что передачу ракет серьезно комментируют все топы. От Трампа до лидеров ЕС и Путина. Объясните, как будем запускать?", — отмечает нардеп.

Это мнение разделяет военный обозреватель Василий Пехньо. По его словам, помимо запуска ракет Tomahawk с подлодок или ракетных эсминцев возможны другие варианты, однако они также сложны для реализации. В качестве примера Пехньо указал на мобильную пусковую установку Typhoon, взятую на вооружение в 2023 году и в настоящее время присутствующую лишь в двух подразделениях США.

Единственным достаточно теоретическим вариантом военный обозреватель указывает на использование пусковых установок LRF (Long Range Fires) под Tomahawk, от которых всего месяц назад отказался Корпус морской пехоты США из-за малой проходимости на слабых почвах, что для Украины не будет критическим вариантом.

По мнению Пехньо, возможной альтернативой ракетам Tomahawk могут стать ракеты Barracuda.

"Не удивлюсь, если под Tomahawk Трамп действительно подразумевает ранее анонсированные ракеты Barracuda, серийное производство которых началось не так давно. Tomahawk — это не просто ракеты и пусковые. Это огромная инфраструктура, которой Украина должна быть параллельно обеспечена", — отметил Пехньо.

