Що насправді стоїть за зміною військового керівництва України: владу жорстко присоромили за цинічну брехню

Звільнення міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ відбулося не через розбіжності у військовій стратегії, а через боротьбу за контроль над розподілом 40 млрд євро європейського кредиту на оборону України. Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов, коментуючи останні кадрові рішення у військово-політичному керівництві держави.

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За словами Бутусова, нинішні протести стали одним із головних чинників, які змусили владу реагувати на суспільний запит.

"Головним джерелом реформ у державі на цей час є люди з картонками, а головним питанням — чи продовжать вони вимагати змін та яких саме змін?", – зазначив журналіст.

Він звернув увагу, що під час акцій протесту звучали дві основні вимоги – повернути на посаду міністра оборони Дениса Федорова та звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Останню вимогу влада вже виконала.

"Тепер друге гасло виконано. Виконано, очевидно, щоб не виконувати перше", – написав Бутусов.

На думку журналіста, одночасне звільнення двох ключових посадовців свідчить про те, що справжня причина кадрових змін полягає не у військових питаннях.

"Конфлікт був не у стратегії війни... Залишається одна прагматична причина — конфлікт був за те, хто буде розподіляти 40 мільярдів євро європейського кредиту на оборону України", – вважає він.

Бутусов також заявив, що Денис Федоров отримував пропозиції інших посад, однак, на його переконання, їхнє значення є радше політичним, ніж управлінським. Журналіст припускає, що боротьба за Міністерство оборони лише набирає обертів і може продовжитися під час голосування у Верховній Раді.

Водночас він наголосив, що незалежно від політичних процесів головним пріоритетом мають залишатися потреби фронту.

"Головне, щоб політичний процес не зупиняв зміни та розв'язання ключових проблем армії", – підкреслив Бутусов.

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