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Що насправді стоїть за зміною військового керівництва України: владу жорстко присоромили за цинічну брехню

Журналіст Юрій Бутусов вважає, що одночасні кадрові зміни у військовому керівництві пов'язані не зі стратегією війни, а з боротьбою за контроль над розподілом європейських коштів на оборону України

22 липня 2026, 15:50
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Клименко Елена

Звільнення міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ відбулося не через розбіжності у військовій стратегії, а через боротьбу за контроль над розподілом 40 млрд євро європейського кредиту на оборону України. Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов, коментуючи останні кадрові рішення у військово-політичному керівництві держави.

Що насправді стоїть за зміною військового керівництва України: владу жорстко присоромили за цинічну брехню

Фото: з відкритих джерел

За словами Бутусова, нинішні протести стали одним із головних чинників, які змусили владу реагувати на суспільний запит.

"Головним джерелом реформ у державі на цей час є люди з картонками, а головним питанням — чи продовжать вони вимагати змін та яких саме змін?", – зазначив журналіст. 

Він звернув увагу, що під час акцій протесту звучали дві основні вимоги – повернути на посаду міністра оборони Дениса Федорова та звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Останню вимогу влада вже виконала.

"Тепер друге гасло виконано. Виконано, очевидно, щоб не виконувати перше", – написав Бутусов. 

На думку журналіста, одночасне звільнення двох ключових посадовців свідчить про те, що справжня причина кадрових змін полягає не у військових питаннях.

"Конфлікт був не у стратегії війни... Залишається одна прагматична причина — конфлікт був за те, хто буде розподіляти 40 мільярдів євро європейського кредиту на оборону України", – вважає він. 

Бутусов також заявив, що Денис Федоров отримував пропозиції інших посад, однак, на його переконання, їхнє значення є радше політичним, ніж управлінським. Журналіст припускає, що боротьба за Міністерство оборони лише набирає обертів і може продовжитися під час голосування у Верховній Раді.

Водночас він наголосив, що незалежно від політичних процесів головним пріоритетом мають залишатися потреби фронту.

"Головне, щоб політичний процес не зупиняв зміни та розв'язання ключових проблем армії", – підкреслив Бутусов. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна продовжує системно завдавати ударів по військовій та економічній інфраструктурі Росії, що поступово послаблює можливості країни-агресора вести затяжну війну. Хоча офіційний Київ заявляє про прагнення до справедливого миру, реальна мета полягає у максимальному виснаженні ресурсів противника. Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній.



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