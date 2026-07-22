Что действительно стоит за сменой военного руководства Украины: власть жестко пристыдили за циничную ложь

Увольнение министра обороны и главнокомандующего ВСУ произошло не из-за разногласий в военной стратегии, а из-за борьбы за контроль над распределением 40 млрд евро европейского кредита на оборону Украины. Такое мнение высказал сегодня журналист Юрий Бутусов, комментируя последние кадровые решения в военно-политическом руководстве государства.

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По словам Бутусова, нынешние протесты стали одним из главных факторов, заставивших власть реагировать на общественный запрос.

"Главным источником реформ в государстве в настоящее время есть люди с картонками, а главным вопросом — продолжат ли они требовать изменений и каких именно изменений?", — отметил журналист.

Он обратил внимание, что во время акций протеста звучали два основных требования – вернуть на должность министра обороны Дениса Федорова и уволить главнокомандующего Александра Сырского. Последнее требование власти уже выполнили.

"Теперь второй лозунг выполнен. Выполнено, очевидно, чтобы не выполнять первый", — написал Бутусов.

По мнению журналиста, одновременное увольнение двух ключевых должностных лиц свидетельствует о том, что истинная причина кадровых изменений заключается не в военных вопросах.

"Конфликт был не в стратегии войны... Остается одна прагматичная причина – конфликт был за то, кто будет распределять 40 миллиардов евро европейского кредита на оборону Украины", – считает он.

Бутусов также заявил, что Денис Федоров получал предложения других должностей, однако, по его убеждению, их значение скорее политическое, чем управленческое. Журналист предполагает, что борьба за Министерство обороны только набирает обороты и может продолжиться во время голосования в Верховной Раде.

В то же время, он подчеркнул, что независимо от политических процессов главным приоритетом должны оставаться потребности фронта.

"Главное, чтобы политический процесс не останавливал изменения и решения ключевых проблем армии", – подчеркнул Бутусов.

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