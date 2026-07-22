Україна ламає хребет РФ: озвучено гучний прогноз найбільшої катастрофи для Путіна

Україна продовжує системно завдавати ударів по військовій та економічній інфраструктурі Росії, що поступово послаблює можливості країни-агресора вести затяжну війну. Хоча офіційний Київ заявляє про прагнення до справедливого миру, реальна мета полягає у максимальному виснаженні ресурсів противника. Таку думку висловив політичний експерт Тарас Загородній.

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За його словами, нинішня кампанія ударів уже створює для Росії серйозні проблеми, які найближчими місяцями можуть лише посилитися.

"Україна націлена зламати хребет Росії, хоч уголос цього ніхто не каже. Уголос – ми виключно за мир, бо це умова допомоги Україні", – зазначив Загородній.

Експерт звернув увагу, що атаки по паливній інфраструктурі вже позначаються на роботі аграрного сектору РФ. За його словами, дефіцит пального ускладнює проведення жнив, а це може призвести до втрати частини врожаю.

Не менш серйозним ударом, на думку Загороднього, стали проблеми з логістикою. Він стверджує, що обмеження судноплавства в Азовському морі може коштувати Росії значної частини експорту зерна, а це означає втрату валютних надходжень і ризик псування продукції через нестачу можливостей для її вивезення.

"Якщо збережеться нинішня інтенсивність наших ударів по РФ, то незрозуміло, як вона доживе до осені", – наголосив експерт.

Окремо Загородній відзначив повторні атаки на російські нафтопереробні заводи. На його думку, навіть у разі припинення бойових дій Москва не зможе швидко ліквідувати наслідки таких ударів.

"Навіть якщо зараз Росія припинить війну, питання з паливом вона не вирішить. Знадобиться не менше року, щоб відремонтувати зруйноване, та й то за умови, що знімуть санкції", – пояснив він.

Політичний експерт переконаний, що економічний тиск поступово накопичується. Проблеми з пальним, експортом, логістикою та санкційними обмеженнями можуть суттєво вплинути на внутрішню ситуацію в країні-агресорі вже найближчими місяцями.

"Росія рухається до катастрофи, яка загрожує її цілісності", – підсумував Загородній.

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