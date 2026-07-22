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Украина бьет по самому болезненному: названа причина, почему эта осень станет тотальным адом для Путина

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что удары Украины по топливной и логистической инфраструктуре РФ усиливают экономическое давление и могут существенно усложнить ситуацию для Кремля уже в ближайшие месяцы.

22 июля 2026, 15:00
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Клименко Елена

Украина продолжает системно наносить удары по военной и экономической инфраструктуре России, что постепенно ослабляет возможности страны-агрессора вести затяжную войну. Хотя официальный Киев заявляет о стремлении к справедливому миру, реальная цель состоит в максимальном истощении ресурсов противника. Такое мнение высказал политический эксперт Тарас Загородний.

Украина бьет по самому болезненному: названа причина, почему эта осень станет тотальным адом для Путина

Фото: из открытых источников

По его словам, нынешняя кампания ударов уже создает для России серьезные проблемы, которые в ближайшие месяцы могут только усугубиться.  

"Украина нацелена сломать хребет России, хотя вслух этого никто не говорит. Вслух – мы исключительно за мир, потому что это условие помощи Украине", – отметил Загородний.

Эксперт обратил внимание, что атаки по топливной инфраструктуре уже отражаются на работе аграрного сектора РФ. По его словам, дефицит горючего усложняет проведение жатвы, а это может привести к потере части урожая.

Не менее серьезным ударом, по мнению Загороднего, стали проблемы с логистикой. Он утверждает, что ограничение судоходства в Азовском море может стоить России значительной части экспорта зерна, что означает потерю валютных поступлений и риск порчи продукции из-за нехватки возможностей для ее вывоза.

"Если сохранится нынешняя интенсивность наших ударов по РФ, то непонятно, как она доживет до осени", – подчеркнул эксперт.

Отдельно Загородний отметил повторные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. По его мнению, даже в случае прекращения боевых действий, Москва не сможет быстро ликвидировать последствия таких ударов.

"Даже если сейчас Россия прекратит войну, вопрос с топливом она не решит. Понадобится не меньше года, чтобы отремонтировать разрушенное, и то при условии, что снимут санкции", – пояснил он.

Политический эксперт уверен, что экономическое давление постепенно накапливается. Проблемы с горючим, экспортом, логистикой и санкционными ограничениями могут существенно повлиять на внутреннюю ситуацию в стране-агрессоре уже в ближайшие месяцы.

"Россия движется к катастрофе, угрожающей ее целостности", – подытожил Загородний.

Как уже писали "Комментарии", смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины во время войны не является чем-то исключительным и не означает кардинального перелома на фронте. Новоназначенный главком Михаил Драпатый столкнется с теми же вызовами, которые имел его предшественник Александр Сырский. Такое мнение высказал военный эксперт Денис Попович.



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