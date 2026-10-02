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Що насправді стоїть за новим дедлайном захоплення Кремля: розкрито приховану мету Путіна

Микола Давидюк вважає нові заяви Кремля про терміни окупації Донбасу спробою психологічного тиску на Україну та її партнерів

2 жовтня 2026, 14:35
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Клименко Елена








Російський правитель Володимир Путін знову намагається переконати Україну та її партнерів у нібито неминучості окупації Донбасу, називаючи нові терміни захоплення територій. Однак такі заяви Кремля є елементом психологічного та інформаційного тиску. Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи останній виступ Путіна на засіданні клубу "Валдай".

Що насправді стоїть за новим дедлайном захоплення Кремля: розкрито приховану мету Путіна

Фото: з відкритих джерел

Путін заявив, що під контролем України нібито залишається близько 11% території Донеччини, а російська армія розраховує захопити її швидше, ніж прогнозують у Києві та Європі. Також він намагався поставити під сумнів доцільність подальшої оборони цих територій.

Давидюк вважає такі заяви спробою Кремля нав'язати думку, що подальший опір нібито не має сенсу.

"Щодо заяв Путіна по Донбасу, то зрозуміло, що ці дедлайни — це типова терористична логіка, це типове нагнітання, яким він намагається зробити так: я ж усе одно захоплю, не допомагайте Україні або не боріться, все одно буде захоплено", — зазначив політолог. 

За словами Давидюка, подібні погрози з боку Кремля лунають уже багато років, однак Росія досі не змогла реалізувати заявлені максималістські цілі. Саме тому нові терміни, які озвучує Путін, політолог розглядає передусім як інструмент тиску на українське суспільство та західних партнерів. 

"Могла б Росія щось захопити — давно б зробила", — наголосив Давидюк. 

Політолог також звернув увагу на слова Путіна про те, що Росію нібито цікавлять передусім люди, а не території. Давидюк протиставив цій тезі становище українців на окупованих Росією територіях. 

"Україна точно не здає ні свої території, ні своїх людей. І що б там Путіну не хотілося чи не здавалося, цього точно ніколи не буде", — підсумував Давидюк. 

Портал "Коментарі" вже писав, що російські війська в ніч на 2 жовтня атакували Рівненську область безпілотниками. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено одне з цивільних підприємств. Через пожежу, яка виникла після атаки, рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинків, розташованих неподалік.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=3o23LuUaM4I
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