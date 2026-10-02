Что на самом деле стоит за новым дедлайном захвата Кремля: раскрыта скрытая цель Путина



















Российский правитель Владимир Путин снова пытается убедить Украину и ее партнеров в якобы неизбежности оккупации Донбасса, называя новые сроки захвата территорий. Однако, такие заявления Кремля являются элементом психологического и информационного давления. Об этом заявил политолог Николай Давидюк, комментируя последнее выступление Путина на заседании клуба "Валдай".

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Путин заявил, что под контролем Украины якобы остается около 11% территории Донбасса, а российская армия рассчитывает захватить ее быстрее, чем прогнозируют в Киеве и Европе. Также он пытался подвергнуть сомнению целесообразность дальнейшей обороны этих территорий.

Давидюк считает такие заявления попыткой Кремля навязать мнение, что дальнейшее сопротивление якобы не имеет смысла.

"Что касается заявлений Путина по Донбассу, то понятно, что эти дедлайны — это типичная террористическая логика, это типичное нагнетание, которым он пытается сделать так: я все равно увлеку, не помогайте Украине или не боритесь, все равно будет увлечено", — отметил политолог.

По словам Давидюка, подобные угрозы со стороны Кремля раздаются уже много лет, однако Россия до сих пор не смогла реализовать заявленные максималистские цели. Именно поэтому новые термины, озвученные Путиным, политолог рассматривает прежде всего как инструмент давления на украинское общество и западных партнеров.

"Могла бы Россия что-нибудь захватить — давно бы сделала", — подчеркнул Давидюк.

Политолог также обратил внимание на слова Путина о том, что Россию якобы интересуют, прежде всего, люди, а не территории. Давидюк противопоставил этому тезису положение украинцев на оккупированных Россией территориях.

"Украина точно не сдает ни свои территории, ни своих людей. И что бы там Путину ни хотелось или не казалось, этого точно никогда не будет", — подытожил Давидюк.

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