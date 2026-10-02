Термінова евакуація людей і катастрофічні прильоти: Росія завдала рекордного удару по Рівненщині

Російські війська в ніч на 2 жовтня атакували Рівненську область безпілотниками. Внаслідок ворожого удару було пошкоджено одне з цивільних підприємств. Через пожежу, яка виникла після атаки, рятувальникам довелося евакуювати мешканців будинків, розташованих неподалік.

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки російської атаки повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. За попередньою інформацією, безпосередньо внаслідок удару на підприємстві ніхто з людей не постраждав.

Після займання на місце оперативно прибули екстрені служби. Правоохоронці та вибухотехніки почали документувати наслідки атаки й збирати докази російського удару. На території пошкодженого підприємства фахівці вилучили уламки безпілотника.

Поліція Рівненської області також повідомила про роботу своїх співробітників разом із представниками СБУ та іншими службами. Правоохоронці оглядають місця влучань, фіксують пошкодження та встановлюють обставини атаки. Рух поблизу одного з місць події регулювали поліцейські офіцери громади.

Водночас у поліції нагадали про попередню атаку, яка сталася кілька днів тому в одному із сіл Рівненського району. Тоді безпілотник типу "Герань-4" влучив у територію приватного домоволодіння. Внаслідок вибуху пошкоджено житловий будинок і два автомобілі.

У будинку проживає родина із шістьма дітьми. 36-річна жінка отримала різані осколкові поранення через уламки скла. Їй надали необхідну медичну допомогу.

На місці також виявили та вилучили уламки збитого силами ППО безпілотника типу "Герань-5".

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