Що насправді означає скасування зустрічі Путіна з Трампом: названо вражаючий факт
Що насправді означає скасування зустрічі Путіна з Трампом: названо вражаючий факт

Зустріч між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним в Угорщині була скасована за ініціативою РФ, яка прагнула зміцнити свої вихідні позиції перед переговорним процесом зі США.

3 листопада 2025, 11:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Запланована зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Угорщині була скасована за ініціативою російської сторони. Цей крок явно демонструє реальні наміри Москви. Політолог Ігор Чаленко зазначив, що Америка шукає шляхи до переговорів щодо війни, тоді як Росія одночасно "просуває власні інтереси".

Що насправді означає скасування зустрічі Путіна з Трампом: названо вражаючий факт

Фото: з відкритих джерел

Чаленко також пояснив, що керівництво РФ прагне "забезпечити собі вигідні стартові позиції перед контактом зі Сполученими Штатами", оскільки наразі у них немає умов, які б їх повністю влаштовували.

Кремль, за його словами, хоче показати, що він не настільки зацікавлений у діалозі з Трампом щодо війни в Україні. Це можна розглядати як "дзеркальну відповідь" на інформацію про те, що Росія фактично зірвала майбутню зустріч. Непублічний меморандум, який Москва нібито надіслала перед самітом у Будапешті, містив низку ультимативних вимог, після чого зустріч було скасовано.

Поки Росія намагається створити для себе "кращий вхідний квиток" для переговорів, США очікують зміни позицій Кремля та готовності до конструктивного діалогу.

Тим часом прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що "зустріч можлива, але наразі в ній немає потреби". Міністерство закордонних справ РФ уточнило, що меморандум "не вплинув" на скасування зустрічі і не містив нових елементів позиції Москви. У Білому домі відзначили, що зустріч все ще може відбутися, проте Вашингтон не налаштований на просто формальну розмову, оскільки президент США Дональд Трамп прагне досягти реального прогресу щодо завершення війни.

