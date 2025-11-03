Є значні просування ворога: стало відомо про великі проблеми у обороні Покровська

Бої в місті Покровськ ведуться в центральній частині — уздовж залізничної колії, що поділяє місто навпіл. Проте, як зазначив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі "Ранок LIVE", місто не перебуває в статусі "сірої зони".

Фото: з відкритих джерел

За його словами, даний момент бої тривають за контроль над ключовими локаціями.



"Окупанти намагаються закріпитися в будівлях залізничної станції, намагаються створити оперативне оточення українського угруповання в районі так званої промзони. Бої тривають і в районі 2‑ї школи. Є серйозне просування противника. Але говорити про те, що Покровськ є суцільною “сірою зоною” — це не відповідає дійсності", — зазначає Снєгирьов.

Аналітик додає, що підрозділи сил оборони України здійснюють контрдиверсійні заходи, а втрати окупантів за добу оцінюються приблизно у 83 особи.

Раніше було заявлено, що оточення Покровська немає — за словами речника 155 ОМБР, Артема Прібильонова, перевага на напрямку постійно змінюється. При цьому ворог готувався до наступу на місто ще з вересня.



"Їх готували конкретно під одну задачу — захопити місто Покровськ. Їм показували карти, давали маршрути… Якість особового складу — нормальна: мобілізовані, контрактники, наркомани, туберкульозники, алкоголіки… Як завжди у РФ. Спеціалізовані війська, які могли вести професійно міські бої, у них закінчилися", — підкреслив Прібильонов.

Ті російські підрозділи, які нині перебувають у місті, діють хаотично і перебувають у стані дезорієнтації. Натомість українські спецпідрозділи, які вже в місті і проводять зачистки, за словами військових джерел, мають вищу професійну підготовку, ніж війська окупанта.

Як вже писали "Коментарі", Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може призупинити фінансову допомогу Україні через відмову Бельгії підтримати так званий "репараційний кредит" на 140 млрд євро. Як повідомляє Politico, відсутність бельгійської згоди на кредит ЄС для України здатна спровокувати блокування фінансової підтримки МВФ, що підірве довіру до економічної стабільності країни.