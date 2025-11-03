logo_ukra

BTC/USD

107197

ETH/USD

3699.24

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Є значні просування ворога: стало відомо про великі проблеми у обороні Покровська
commentss НОВИНИ Всі новини

Є значні просування ворога: стало відомо про великі проблеми у обороні Покровська

Ситуація в Покровськ складна: окупанти прагнуть закріпитися, вливаючи в місто малі штурмові групи та інфільтруючи їх у житлову забудову.

3 листопада 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бої в місті Покровськ ведуться в центральній частині — уздовж залізничної колії, що поділяє місто навпіл. Проте, як зазначив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі "Ранок LIVE", місто не перебуває в статусі "сірої зони".

Є значні просування ворога: стало відомо про великі проблеми у обороні Покровська

Фото: з відкритих джерел

За його словами, даний момент бої тривають за контроль над ключовими локаціями.

"Окупанти намагаються закріпитися в будівлях залізничної станції, намагаються створити оперативне оточення українського угруповання в районі так званої промзони. Бої тривають і в районі 2ї школи. Є серйозне просування противника. Але говорити про те, що Покровськ є суцільною “сірою зоною” — це не відповідає дійсності", — зазначає Снєгирьов. 

Аналітик додає, що підрозділи сил оборони України здійснюють контрдиверсійні заходи, а втрати окупантів за добу оцінюються приблизно у 83 особи.

Раніше було заявлено, що оточення Покровська немає — за словами речника 155 ОМБР, Артема Прібильонова, перевага на напрямку постійно змінюється. При цьому ворог готувався до наступу на місто ще з вересня.

"Їх готували конкретно під одну задачу — захопити місто Покровськ. Їм показували карти, давали маршрути… Якість особового складу — нормальна: мобілізовані, контрактники, наркомани, туберкульозники, алкоголіки… Як завжди у РФ. Спеціалізовані війська, які могли вести професійно міські бої, у них закінчилися", — підкреслив Прібильонов.

Ті російські підрозділи, які нині перебувають у місті, діють хаотично і перебувають у стані дезорієнтації. Натомість українські спецпідрозділи, які вже в місті і проводять зачистки, за словами військових джерел, мають вищу професійну підготовку, ніж війська окупанта.

Як вже писали "Коментарі", Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може призупинити фінансову допомогу Україні через відмову Бельгії підтримати так званий "репараційний кредит" на 140 млрд євро. Як повідомляє Politico, відсутність бельгійської згоди на кредит ЄС для України здатна спровокувати блокування фінансової підтримки МВФ, що підірве довіру до економічної стабільності країни.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини