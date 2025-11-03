Есть значительные продвижения врага: стало известно о больших проблемах в обороне Покровска

Бои в городе Покровск ведутся в центральной части — вдоль железнодорожного пути, разделяющего город пополам. Однако, как отметил военный аналитик Дмитрий Снегирев в эфире "Утро LIVE", город не находится в статусе "серой зоны".

Фото: из открытых источников

По его словам, данный момент бои продолжаются контроль над ключевыми локациями.



"Оккупанты пытаются закрепиться в зданиях железнодорожной станции, пытаются создать оперативное окружение украинской группировки в районе так называемой промзоны. Бои продолжаются и в районе 2 - й школы. Есть серьезное продвижение противника. Но говорить о том, что Покровск является сплошной "серой зоной" — это не отвечает".

Аналитик добавляет, что подразделения сил обороны Украины осуществляют контрдиверсионные меры, а потери окупантов в сутки оцениваются примерно в 83 человека.

Ранее было заявлено, что окружения Покровска нет — по словам пресс-секретаря ОМБР, Артема Прибыльонова, преимущество на направлении постоянно меняется. При этом враг готовился к наступлению на город с сентября.



"Их готовили именно под одну задачу — захватить город Покровск. Им показывали карты, давали маршруты... Качество личного состава — нормальное: мобилизованные, контрактники, наркоманы, туберкулезники, алкоголики... Как всегда в РФ. Специализированные войска, которые могли вести профессионально городские бои, у них закончились", — подчеркнул.

Те российские подразделения, которые находятся в городе, действуют хаотично и находятся в состоянии дезориентации. Однако украинские спецподразделения, которые уже в городе и проводят зачистки, по словам военных источников, имеют высшую профессиональную подготовку, чем войска оккупанта.

