Запланированная встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии была упразднена по инициативе российской стороны. Этот шаг очевидно демонстрирует реальные намерения Москвы. Политолог Игорь Чаленко отметил, что Америка ищет пути к переговорам по войне, в то время как Россия одновременно "продвигает собственные интересы".

Чаленко также пояснил, что руководство РФ стремится "обеспечить себе выгодные стартовые позиции перед контактом с Соединенными Штатами", поскольку в настоящее время у них нет условий, которые бы их полностью устраивали.

Кремль, по его словам, хочет показать, что он не столь заинтересован в диалоге с Трампом по поводу войны в Украине. Это можно рассматривать как "зеркальный ответ" на информацию о том, что Россия фактически сорвала предстоящую встречу. Непубличный меморандум, который Москва якобы послала перед саммитом в Будапеште, содержал ряд ультимативных требований, после чего встреча была отменена.

Пока Россия пытается создать для себя "лучший входной билет" для переговоров, США ожидают изменения позиций Кремля и готовности к конструктивному диалогу.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "встреча возможна, но пока в ней нет нужды". Министерство иностранных дел РФ уточнило, что меморандум "не повлиял" на отмену встречи и не содержал новых элементов позиции Москвы. В Белом доме отметили, что встреча все еще может состояться, однако Вашингтон не настроен на просто формальный разговор, поскольку президент США Дональд Трамп стремится добиться реального прогресса по завершению войны.

