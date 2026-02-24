Що може статися в Україні: найближчі страшні ризики на війні

Херсонський напрямок



Ситуація на фронті від Миколаївського Ванька

За його словами, попри зменшення інформаційної уваги до Херсона, саме цей регіон продовжує стримувати значну частину ворожого тиску. Він зазначає, що попередні спроби противника реалізувати амбітні плани щодо просування на цьому напрямку виявилися невдалими.



Водночас автор звертає увагу на майбутні виклики для міста. Якщо лінія фронту не буде відсунута щонайменше на кілька кілометрів, Херсон ризикує надовго залишитися прифронтовим містом з обмеженими можливостями розвитку після війни.



Запорізький напрямок



Ситуацію в Запорізькій області автор називає більш напруженою. Він наголошує, що наразі загрози швидкої окупації Запоріжжя немає. Однак противник може намагатися покращити своє тактичне положення, зокрема з метою наближення до міста на дистанцію роботи ствольної артилерії.



За його оцінкою, активність на цьому напрямку може зрости в середині весни або на початку літа в межах можливої наступальної кампанії РФ.



Донецька область



Пріоритетами противника автор називає Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ. Він критикує публічні заяви про “неминучу втрату” регіону, наголошуючи, що подібні підходи демотивують суспільство та ігнорують наслідки для цивільного населення у разі окупації.



Інші напрямки



На Сумському, Харківському, Куп’янському та Вовчанському напрямках, за його словами, триває позиційна боротьба. Ситуація залишається складною, однак кардинальних змін найближчим часом він не прогнозує.



Внутрішній вимір



Окрему увагу автор приділяє внутрішній ситуації: темі виборів, політичним дискусіям, питанням корупції та проблемам у сфері мобілізації. На його думку, надмірна концентрація на внутрішніх суперечках у період активної фази війни створює додаткові ризики.



Він також зазначає, що розраховувати виключно на зовнішню підтримку без внутрішньої консолідації не варто.



