Что может произойти в Украине: ближайшие страшные риски на войне

Автор телеграмм-канала «Николаевский Ванек» опубликовал развернутую оценку ситуации на основных направлениях фронта и наметил риски на ближайший период

24 февраля 2026, 20:48
Ткачова Марія

Херсонское направление

Ситуация на фронте от Николаевского Ванька

По его словам, несмотря на уменьшение информационного внимания Херсону, именно этот регион продолжает сдерживать значительную часть вражеского давления. Он отмечает, что предыдущие попытки противника реализовать амбициозные планы по продвижению в этом направлении оказались неудачными.

В то же время, автор обращает внимание на будущие вызовы для города. Если линия фронта не будет отодвинута как минимум на несколько километров, Херсон рискует надолго остаться прифронтовым городом с ограниченными возможностями развития после войны.

Запорожское направление

Ситуацию в Запорожской области автор называет более напряженной. Он подчеркивает, что в настоящее время угрозы скорой оккупации Запорожья нет. Однако противник может пытаться улучшить свое тактическое положение, в частности с целью приближения города на дистанцию работы ствольной артиллерии.

По его оценке, активность в этом направлении может возрасти в середине весны или в начале лета в пределах возможной наступательной кампании РФ.

Донецкая область

Приоритетами противника автор называет Константиновку, Славянск и Краматорск. Он критикует публичные заявления о "неизбежной потере" региона, отмечая, что подобные подходы демотивируют общество и игнорируют последствия гражданского населения в случае оккупации.

Другие направления

На Сумском, Харьковском, Купянском и Волчанском направлениях, по его словам, идет позиционная борьба. Ситуация остается сложной, однако кардинальных изменений в ближайшее время она не прогнозируется.

Внутреннее измерение

Особое внимание автор уделяет внутренней ситуации: теме выборов, политическим дискуссиям, вопросам коррупции и проблемам в области мобилизации. По его мнению, чрезмерная концентрация во внутренних спорах в период активной фазы войны создает дополнительные риски.

Он также отмечает, что рассчитывать исключительно на внешнюю поддержку без внутренней консолидации не следует.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Автор телеграмм-канала "Николаевский Ванек" заявил, что в направлении дальнобойных ударов Украина постоянно наращивает возможности, в том числе в сегменте беспилотников.



Источник: https://t.me/vanek_nikolaev/39333
