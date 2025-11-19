Що криється за «переговорами» США і РФ про мир в Україні: експерт заявив про операцію російських спецслужб

У переговорному процесі між Сполученими Штатами та Росією нині не спостерігається жодних принципових змін.

Михайло Самусь. Фото: з відкритих джерел

А повідомлення про нібито якісь нові "мирні переговори" між США та РФ, ймовірно, є "зливом" росіян. Про це у коментарі Radio NV заявив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

За його словами, витік інформації виходив саме з російського боку, що свідчить про скоординовану операцію спецслужб РФ на вищому рівні. Мета Москви — сформувати в інформаційному просторі вигідну для Кремля картинку.

"Росія, виявляється, у нас бореться за мир. Ведуть вони якісь переговори зі Сполученими Штатами. А от Європа з Україною, ну, зовсім не хочуть миру", — зазначив Самусь.

За його словами, Росія продовжує війну на знищення України, але намагається отримати вигідніші умови для переговорів. Водночас американські санкції вже серйозно вплинули на економіку РФ. Так, вартість російської нафти впала до близько 38 доларів за барель.

У листопаді–грудні в РФ традиційно розпочинається звітність, і вони вимушені закривати фінансові діри. Але дефіцит бюджету буде різко зростати.

Самусь також підкреслив, що стратегія Кремля щодо України залишається незмінною: Москва й надалі висуватиме вимоги фактичної капітуляції. За словами експерта, США часто "клюють" на ці так звані "переговори".

"Дмітрієв буде проштовхувати ті самі ідеї, які проштовхає Лавров. Тільки Лавров – це поганий поліцейський, а Дмітрієв – це добрий поліцейський. І коли Лавров посилає відверто Рубіо і зриваються ці зустрічі в Будапешті, то Дмітрієв знову намагається всунути якісь 28 пунктів. Потім можна зробити 3 000 пунктів, потім два пункти", – зазначив Самусь.

Експерт також нагадав, що 11 березня 2025 року Україна та США підписали протокол, який передбачає негайне припинення вогню без будь-яких додаткових умов.

"Нам не треба 28 пунктів, нам треба один пункт: припиняємо вогонь, а далі можемо говорити про будь-що. І ми знаємо, про що буде російська сторона говорити. Саме про цю свою маячню, яка спрямована на створення умов за для затягування часу і, звісно, зняття санкцій з Росії для продовження війни й знищення України", – наголосив Самусь.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", адміністрація Дональда Трампа вважає, що рамки майбутньої угоди про завершення війни в Україні можуть бути узгоджені найближчими днями.

За інформацією західних ЗМІ, високопосадовець Білого дому заявив, що документ із ключовими параметрами миру буде погоджений сторонами до кінця місяця, а можливо — вже найближчими днями. У Вашингтоні це називають "наближенням до великого прориву".