Чому розганяється чергова хвиля паніки про здачу інтересів України та мир: до чого тут Віткофф

США та Росія ведуть таємні переговори щодо нового плану завершення війни в Україні, пише американське видання Axios. Він складається з 28 пунктів, його розробку очолюють Стів Віткофф і Кирило Дмітрієв. Чи справді потрібно хвилюватися Україні? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Європейці не готуються до миру

Політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький радить звернути увагу на те, що останніми днями одразу кілька європейських лідерів і високопосадовців в різних формулюваннях заявили, що війна триватиме мінімум до кінця 2026-го, а для Європи оце було "останнє мирне літо".

"Плюс європейські держави терміново спрощують найрізноманітніші протоколи, що заважають максимально швидкому пересуванню військ до східних кордонів, відновили призов, підтягнули важку артилерію до кордонів з РФ, проводять спільні навчання "для злагодження військ" і "апробації застосування військової техніки в зимових умовах". Тобто, це не чутки з анонімних джерел і навіть не просто публічні заяви та власні думки. Це державна підготовка з реальними фінансовими витратами до війни з Росією", – зазначив експерт.

За його словами, дуже не схоже, що в Європі розраховують на прийняття "найближчими тижнями" мирного плану Трампа і швидкого вирішення проблеми.

"Як на мене, це свідчення, що ЄС в курсі вимог Путіна, байдужості і необізнаності Білого дому і очікуваної незгоди Києва. Однак є шанс, що розгін чуток про "таємний план" – просто особиста ініціатива Віткоффа та інших, а узгодження з Трампом не було, бо для Трампа не найкращий варіант влазити в нову історію з "планом", коли минули лиш пара місяців від тотального провалу аляскінської спроби. Вони просто пробують скористатись моментом, поки гримить корупційний скандал – а раптом вийде дотиснути Київ? Тактика "накатів і відступів" властива всій команді Трампа, і вони ніколи не засмучуються, якщо черговий наскок не дає результатів. А генерали, цілком ймовірно, приїхали до Києва справді суто щодо військових справ і аудиту ЗСУ. До речі, МЗС РФ в особі спікерки Маші Захарової офіційно заявив сьогодні ТАСС, що нічого ні про які "угоди" не знає: "РФ не отримувала від США проєкту угоди щодо України такого рівня", — прокоментував експерт.

Стів Віткофф – це аж ніяк не "США"

Політичний аналітик, блогер, журналіст Олексій Панич говорить, коли наші або західні журналісти пишуть "США" чи "Адміністрація США", а насправді йдеться лише про окремих представників цієї адміністрації, це вже неабияка маніпуляція, що водночас додає клікбейтності й роздмухує панічні настрої, мовляв за спинами українців американці з росіянами домовилися про мир.

Аналітик зазначає, що варто у такому разі, читаючи такі новини не звертати увагу на заголовок, а уважно прочитати текст. А також спробувати знайти першоджерело, навіть, якщо українським журналістам виявилося не з руки його вказати й вони послалися просто на відповідний сайт.

Ну й найголовніше, наголошує Олексій Панич, потрібно не забувати, що Стів Віткофф – це аж ніяк не "США" і не "Адміністрація США", а лише Assistant Senior Advisor в цій адміністрації, і всі його "хотєлки" – це аж ніяк не "позиція США" з відповідних питань.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація Дональда Трампа вважає, що рамки майбутньої угоди про завершення війни можуть бути узгоджені у найближчі дні. За інформацією Politico, високопосадовець Білого дому заявив, що документ із ключовими параметрами миру буде погоджений сторонами до кінця місяця, а можливо — вже найближчими днями. У Вашингтоні це називають "наближенням до великого прориву".

За даними видання, йдеться про секретний план із 28 пунктів, який розробляється без участі України та більшості європейських партнерів. Деталі документа не розголошуються, але джерела стверджують, що план буде представлений Володимиру Зеленському як готовий, незмінний пакет пропозицій.

У команді Трампа переконані, що чинний тиск на Україну — як на фронті, так і всередині країни на тлі корупційного скандалу — змусить Київ погодитися на умови, які запропонує Вашингтон. Попри ризики та непрозорість процесу, американські чиновники наполягають, що запропонована формула "є прийнятною" для України та відкриває шлях до швидкого припинення війни.



