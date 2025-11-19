Адміністрація Дональда Трампа вважає, що рамки майбутньої угоди про завершення війни можуть бути узгоджені у найближчі дні. За інформацією Politico, високопосадовець Білого дому заявив, що документ із ключовими параметрами миру буде погоджений сторонами до кінця місяця, а можливо — вже найближчими днями. У Вашингтоні це називають "наближенням до великого прориву".

Плани США на врегулювання війни в Україні

За даними видання, йдеться про секретний план із 28 пунктів, який розробляється без участі України та більшості європейських партнерів. Деталі документа не розголошуються, але джерела стверджують, що план буде представлений Володимиру Зеленському як готовий, незмінний пакет пропозицій.

У команді Трампа переконані, що чинний тиск на Україну — як на фронті, так і всередині країни на тлі корупційного скандалу — змусить Київ погодитися на умови, які запропонує Вашингтон. Попри ризики та непрозорість процесу, американські чиновники наполягають, що запропонована формула "є прийнятною" для України та відкриває шлях до швидкого припинення війни.

Для Києва така ситуація виглядає тривожною, адже ключові рішення можуть ухвалюватися без участі самої України. Проте адміністрація Трампа намагається подати цей сценарій як єдиний реалістичний шлях до миру в найближчі місяці.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ймовірність звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака наразі не перевищує 40%. За його словами, рішення залежатиме не стільки від публічного тиску чи скандалів, скільки від того, хто саме з політичних гравців зможе вплинути на президента в кулуарах.