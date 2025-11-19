logo_ukra

Секретний план США: закінчення війни в Україні цього місяця
commentss НОВИНИ Всі новини

Секретний план США: закінчення війни в Україні цього місяця

Politico: Білий дім очікує погодження мирного плану щодо України вже цього місяця — або навіть цього тижня

19 листопада 2025, 14:21
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Адміністрація Дональда Трампа вважає, що рамки майбутньої угоди про завершення війни можуть бути узгоджені у найближчі дні. За інформацією Politico, високопосадовець Білого дому заявив, що документ із ключовими параметрами миру буде погоджений сторонами до кінця місяця, а можливо — вже найближчими днями. У Вашингтоні це називають "наближенням до великого прориву".

Секретний план США: закінчення війни в Україні цього місяця

Плани США на врегулювання війни в Україні

За даними видання, йдеться про секретний план із 28 пунктів, який розробляється без участі України та більшості європейських партнерів. Деталі документа не розголошуються, але джерела стверджують, що план буде представлений Володимиру Зеленському як готовий, незмінний пакет пропозицій.

У команді Трампа переконані, що чинний тиск на Україну — як на фронті, так і всередині країни на тлі корупційного скандалу — змусить Київ погодитися на умови, які запропонує Вашингтон. Попри ризики та непрозорість процесу, американські чиновники наполягають, що запропонована формула "є прийнятною" для України та відкриває шлях до швидкого припинення війни.

Для Києва така ситуація виглядає тривожною, адже ключові рішення можуть ухвалюватися без участі самої України. Проте адміністрація Трампа намагається подати цей сценарій як єдиний реалістичний шлях до миру в найближчі місяці.

Джерело: https://www.politico.com/newsletters/playbook/2025/11/19/a-peace-deal-as-soon-as-this-week-00658623
