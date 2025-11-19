Секретный план США: окончание войны в Украине в этом месяце

Рубрики
Ткачова Марія
Администрация Дональда Трампа считает, что рамки предстоящего соглашения о завершении войны могут быть согласованы в ближайшие дни. По информации Politico, чиновник Белого дома заявил, что документ с ключевыми параметрами мира будет согласован сторонами до конца месяца, а возможно — уже в ближайшие дни. В Вашингтоне это называют "приближением к большому прорыву".
Планы США на урегулирование войны в Украине
По данным издания, речь идет о секретном плане по 28 пунктам, который разрабатывается без участия Украины и большинства европейских партнеров. Детали документа не разглашаются, но источники утверждают, что план будет представлен Владимиру Зеленскому как готовый, постоянный пакет предложений.
В команде Трампа убеждены, что действующее давление на Украину как на фронте, так и внутри страны на фоне коррупционного скандала заставит Киев согласиться на условия, которые предложит Вашингтон. Несмотря на риски и непрозрачность процесса, американские чиновники настаивают, что предложенная формула "приемлема" для Украины и открывает путь к быстрому прекращению войны.
Для Киева такая ситуация выглядит тревожной, потому что ключевые решения могут приниматься без участия самой Украины. Однако администрация Трампа пытается представить этот сценарий как единственный реалистичный путь в мир в ближайшие месяцы.