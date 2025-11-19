logo

Война с Россией Секретный план США: окончание войны в Украине в этом месяце
commentss НОВОСТИ Все новости

Секретный план США: окончание войны в Украине в этом месяце

Politico: Белый дом ожидает согласования мирного плана по Украине уже в этом месяце — или даже на этой неделе

19 ноября 2025, 14:21
Ткачова Марія

Администрация Дональда Трампа считает, что рамки предстоящего соглашения о завершении войны могут быть согласованы в ближайшие дни. По информации Politico, чиновник Белого дома заявил, что документ с ключевыми параметрами мира будет согласован сторонами до конца месяца, а возможно — уже в ближайшие дни. В Вашингтоне это называют "приближением к большому прорыву".

Секретный план США: окончание войны в Украине в этом месяце

Планы США на урегулирование войны в Украине

По данным издания, речь идет о секретном плане по 28 пунктам, который разрабатывается без участия Украины и большинства европейских партнеров. Детали документа не разглашаются, но источники утверждают, что план будет представлен Владимиру Зеленскому как готовый, постоянный пакет предложений.

В команде Трампа убеждены, что действующее давление на Украину как на фронте, так и внутри страны на фоне коррупционного скандала заставит Киев согласиться на условия, которые предложит Вашингтон. Несмотря на риски и непрозрачность процесса, американские чиновники настаивают, что предложенная формула "приемлема" для Украины и открывает путь к быстрому прекращению войны.

Для Киева такая ситуация выглядит тревожной, потому что ключевые решения могут приниматься без участия самой Украины. Однако администрация Трампа пытается представить этот сценарий как единственный реалистичный путь в мир в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что вероятность увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака пока не превышает 40%. По его словам, решение будет зависеть не столько от публичного давления или скандалов, сколько от того, кто именно из политических игроков сможет повлиять на президента в кулуарах.



Источник: https://www.politico.com/newsletters/playbook/2025/11/19/a-peace-deal-as-soon-as-this-week-00658623
