Почему разгоняется очередная волна паники о сдаче интересов Украины и мире: при чем здесь Уиткофф

США и Россия ведут тайные переговоры о новом плане завершения войны в Украине, пишет американское издание Axios. Он состоит из 28 пунктов, его разработку возглавляют Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев. Действительно ли нужно волноваться Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

Европейцы не готовятся к миру

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий советует обратить внимание на то, что в последние дни сразу несколько европейских лидеров и высокопоставленных чиновников в разных формулировках заявили, что война будет продолжаться минимум до конца 2026-го, а для Европы это было "последнее мирное лето".

"Плюс европейские государства срочно упрощают самые разные протоколы, мешающие максимально быстрому передвижению войск к восточным границам, восстановили призыв, подтянули тяжелую артиллерию к границам с РФ, проводят совместные учения "для слаживания войск" и "апробации применения военной техники в зимних условиях". То есть это не слухи из анонимных источников и даже не просто публичные заявления и собственные мнения. Это государственная подготовка с реальными финансовыми затратами к войне с Россией", – отметил эксперт.

По его словам, очень непохоже, что в Европе рассчитывают на принятие "ближайшими неделями" мирного плана Трампа и скорейшего решения проблемы.

"По-моему, это свидетельство, что ЕС в курсе требований Путина, безразличия и неосведомленности Белого дома и ожидаемого несогласия Киева. Однако есть шанс, что разгон слухов о "тайном плане" — просто личная инициатива Уиткоффа и других, а согласования с Трампом не было, потому что для Трампа не лучший вариант влезать в новую историю с "планом", когда прошло всего пару месяцев от тотального провала аляскинской попытки. Они просто пробуют воспользоваться моментом, пока гремит коррупционный скандал – а вдруг получится дожать Киев? Тактика "накатов и отступлений" свойственна всей команде Трампа, и они никогда не сокрушаются, если очередной наскок не дает результатов. А генералы, по всей вероятности, приехали в Киев действительно сугубо в отношении военных дел и аудита ВСУ. Кстати, МИД РФ в лице спикерши Маши Захаровой официально заявил сегодня ТАСС, что ничего ни о каких "сделках" не знает: "РФ не получала от США проекта соглашения по Украине такого уровня", — прокомментировал эксперт.

Стив Уиткофф – это отнюдь не "США"

Политический аналитик, блоггер, журналист Алексей Паныч говорит, когда наши или западные журналисты пишут "США" или "Администрация США", а на самом деле речь идет только об отдельных представителях этой администрации, это уже незаурядная манипуляция, которая одновременно придает кликбейтности и раздувает панических настроений. о мире.

Аналитик отмечает, что следует в таком случае, читая такие новости не обращать внимания на заголовок, а внимательно прочесть текст. А также попытаться найти первоисточник, даже если украинским журналистам оказалось не с руки его указать и они сослались прямо на соответствующий сайт.

Ну и самое главное, отмечает Алексей Паныч, нужно не забывать, что Стив Уиткофф – это отнюдь не "США" и не "Администрация США", а лишь Assistant Senior Advisor в этой администрации, и все его "хотелки" – это отнюдь не "позиция США" по соответствующим вопросам.

Читайте на портале "Комментарии" — администрация Дональда Трампа считает, что рамки будущего соглашения о завершении войны могут быть согласованы в ближайшие дни. По информации Politico, чиновник Белого дома заявил, что документ с ключевыми параметрами мира будет согласован сторонами до конца месяца, а возможно — уже в ближайшие дни. В Вашингтоне это называют "приближением к большому прорыву".

По данным издания, речь идет о секретном плане по 28 пунктам, который разрабатывается без участия Украины и большинства европейских партнеров. Детали документа не разглашаются, но источники утверждают, что план будет представлен Владимиру Зеленскому как готовый, постоянный пакет предложений.

В команде Трампа убеждены, что действующее давление на Украину как на фронте, так и внутри страны на фоне коррупционного скандала заставит Киев согласиться на условия, которые предложит Вашингтон. Несмотря на риски и непрозрачность процесса, американские чиновники настаивают, что предложенная формула "приемлема" для Украины и открывает путь к быстрому прекращению войны.



