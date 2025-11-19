Что кроется за «переговорами» США и РФ о мире в Украине: эксперт заявил об операции российских спецслужб

В переговорном процессе между Соединенными Штатами и Россией в настоящее время не наблюдается никаких принципиальных изменений.

Михаил Самусь. Фото: из открытых источников

А сообщения о якобы новых "мирных переговорах" между США и РФ, вероятно, являются "сливом" россиян. Об этом в комментарии Radio NV заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

По его словам, утечка информации исходила именно с российской стороны, что свидетельствует о скоординированной операции спецслужб РФ на высшем уровне. Цель Москвы – сформировать в информационном пространстве выгодную для Кремля картинку.

"Россия, оказывается, у нас борется за мир. Ведут они какие-то переговоры с Соединенными Штатами. А вот Европа с Украиной, ну совсем не хотят мира", — отметил Самусь.

По его словам, Россия продолжает войну на уничтожение Украины, но пытается получить более выгодные условия для переговоров. В то же время, американские санкции уже серьезно повлияли на экономику РФ. Так, стоимость российской нефти упала около 38 долларов за баррель.

В ноябре-декабре в РФ традиционно начинается отчетность, и они вынуждены закрывать финансовые дыры. Но дефицит бюджета будет резко расти.

Самусь также подчеркнул, что стратегия Кремля в отношении Украины остается неизменной: Москва и дальше будет выдвигать требования фактической капитуляции. По словам эксперта, США часто "клюют" на эти так называемые "переговоры".

"Дмитриев будет проталкивать те же идеи, которые проталкивает Лавров. Только Лавров – это плохой полицейский, а Дмитриев – это хороший полицейский. И когда Лавров посылает откровенно Рубио и срываются эти встречи в Будапеште, то Дмитриев снова пытается всунуть какие-нибудь 28 пунктов. Потом можно сделать 3000 пунктов, затем два пункта", – отметил Самусь.

Эксперт также напомнил, что 11 марта 2025 Украина и США подписали протокол, предусматривающий немедленное прекращение огня без каких-либо дополнительных условий.

"Нам не нужно 28 пунктов, нам нужен один пункт: прекращаем огонь, а дальше можем говорить о чем угодно. И мы знаем, о чем будет говорить российская сторона. Именно об этом своем бреде, который направлен на создание условий для затягивания времени и, конечно, снятия санкций с России для продолжения войны и уничтожения Украины", – подчеркнул Самусь.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", администрация Дональда Трампа считает, что рамки будущего соглашения о завершении войны в Украине могут быть согласованы в ближайшие дни.

По информации западных СМИ, чиновник Белого дома заявил, что документ с ключевыми параметрами мира будет согласован сторонами до конца месяца, а возможно — уже в ближайшие дни. В Вашингтоне это называют "приближением к большому прорыву".