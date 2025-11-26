Що кажуть українці про "мир" від Трампа: на Заході шокували заявою

На тлі обговорень нового "мирного плану" США щодо завершення війни в Україні, The Wall Street Journal розповів, як українські громадяни реагують на цю ініціативу. Журналісти поділилися історією Наталії Мельниченко, чий будинок постраждав від російського безпілотника 25 листопада.

Фото: з відкритих джерел

"За ці роки я зрозуміла, що російські удари зазвичай слідують за будь-якими спробами мирних домовленостей. А тепер ми ще відчуваємо й тиск наших союзників", — зазначила вона.

Попри це, як і багато українців, Наталія залишається непохитною — вона не готова йти на поступки Росії, навіть під тиском США.

51-річний Герман Хісо, який знімав на відео прапори в центрі Києва на честь загиблих українських солдатів, переконаний, що територіальні поступки не зупинять агресора.

"Це дає сигнал усім диктаторам: можна вторгатися, вбивати, красти, а світ змусить жертву це прийняти. Саме це нам зараз намагаються нав’язати", — пояснив Хісо, який змушений був закрити ресторан у Харкові через війну.

64-річний пенсіонер і колишній учитель Вадим Золотаров додав: "Ми вже віддали стільки сил і крові, що ні держава, ні громадяни не мають права погоджуватися на будь-які умови лише заради завершення війни". Він розповів WSJ, що через відключення електроенергії приходив читати до книгарні.

"Ми маємо витримати і завершити те, що почали. Боротьба зараз — не за територію, а за наше місце в майбутньому світу", — наголосив Золотаров.

Опитування Київського міжнародного інституту соціології в жовтні показало, що 54% українців виступають проти будь-яких територіальних поступок, навіть якщо війна триватиме довше.

За словами Мельниченко, нині вона мало сподівається на мирні ініціативи, але впевнена, що Україна повинна вистояти, згадуючи історії своєї бабусі про Другої світової війни. "Навіть у темряві та холоді ми чітко бачимо, які росіяни виродки", — додала вона.

Деякі українці, проте, допускають обмежені поступки. 29-річний маркетолог Олександр Головков визнає, що "поганий мир" може бути кращим за продовження війни, хоча віддавати територію йому неприємно.

На фронті також відчувається непокірність. 52-річний командир роти безпілотників Сергій Ігнатуха зауважив, що така угода стане "ганебнішою за Афганістан" і дасть сигнал усім диктаторам про безкарність.

