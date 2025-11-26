Что говорят украинцы о "мире" от Трампа: на Западе шокировали заявлением

На фоне обсуждений нового "мирного плана" США по завершению войны в Украине The Wall Street Journal рассказал, как украинские граждане реагируют на эту инициативу. Журналисты поделились историей Натальи Мельниченко, дом которого пострадал от российского беспилотника 25 ноября.

Фото: из открытых источников

"За эти годы я поняла, что российские удары обычно следуют за любыми попытками мирных договоренностей. А теперь мы еще ощущаем и давление наших союзников", — отметила она.

Несмотря на это, как и многие украинцы, Наталья остается непреклонной — она не готова идти на уступки России даже под давлением США.

51-летний Герман Хисо, снимавший на видео флаги в центре Киева в честь погибших украинских солдат, убежден, что территориальные уступки не остановят агрессора.

"Это дает сигнал всем диктаторам: можно вторгаться, убивать, воровать, а мир заставит жертву это принять. Именно это нам сейчас пытаются навязать", — объяснил Хисо, вынужденный закрыть ресторан в Харькове из-за войны.

64-летний пенсионер и бывший учитель Вадим Золотаров добавил: "Мы уже отдали столько сил и крови, что ни государство, ни граждане не имеют права соглашаться на какие-либо условия только для завершения войны". Он рассказал WSJ, что из-за отключения электроэнергии приходил читать в книжный магазин.

"Мы должны выдержать и завершить то, что начали. Борьба сейчас — не за территорию, а за наше место в будущем мире", — подчеркнул Золотаров.

Опрос Киевского международного института социологии в октябре показал, что 54% украинцев выступают против любых территориальных уступок, даже если война будет продолжаться дольше.

По словам Мельниченко, сейчас она мало надеется на мирные инициативы, но уверена, что Украина должна выстоять, вспоминая истории своей бабушки о Второй мировой войне. "Даже в темноте и холоде мы отчетливо видим, какие россияне уроды", — добавила она.

Некоторые украинцы, однако, допускают ограниченные уступки. 29-летний маркетолог Александр Головков признает, что "плохой мир" может быть лучше продолжения войны, хотя отдавать территорию ему неприятно.

На фронте также чувствуется непокорность. 52-летний командир роты беспилотников Сергей Игнатуха отметил, что такое соглашение станет "позорнее Афганистана" и даст сигнал всем диктаторам о безнаказанности.

