Головною метою чергового ракетно-дронового удару по Києву був президент США Трамп, який за інсайдами західних ЗМІ був вражений ефективністю українських дипстрайків по військових заводах та НПЗ Росії. Трамп не любить читати аналітичні звіти. Він любить дивитися короткі відео. І розстріл цивільного населення балістичними ракетами як у тирі на тлі нестачі ракет-перехоплювачів має, на думку путіна, переконати його в тому, що росія має ініціативу у цій війні. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"На жаль, не маю особливих ілюзій щодо емпатії та почуття співчуття Трампа мирному населенню України, який зовсім недавно погрожував знищити громадянську інфраструктуру Ірану та знеструмити мегаполіси. Просто більшість американців, які якраз мають ці почуття, які й роблять нас людьми, цього не підтримали. Та й фото українських військовополонених, виснажених і закатованих у російському полоні живодерами путінського режиму, як казали інсайдери зі знаменитої зустрічі Зеленського у Білому домі, лише зіпсували йому настрій та тригернули зрив переговорів", – зазначив експерт.

Він продовжує, тому ця стратегія, яка працювала з адміністрацією Байдена, вже не робоча і ми мали багато можливостей у цьому переконатися за півтора роки. І путін це чудово теж знає. Тому або ми дійсно в найкоротші терміни, як обіцяє глава Fire Point Штіллерман, повинні розробити і запустити в масове виробництво власну балістику для адекватних ударів у відповідь по Москві, а також, що ще важливіше, власні ракети-перехоплювачі для ворожої балістики, або на нас чекає екоцид і холодом. мирного населення.

"Є, звичайно, варіант поїхати до Москви Зеленського домовлятися про компроміси та завершення війни, але, як заявив сам Зеленський, у своєму фактично першому передвиборчому інтерв'ю Гордону у грудні 2018-го, "білий прапор" – це точно не про мене!", – зазначив експерт.

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