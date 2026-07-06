Украина срочно созывает Совет Безопасности ООН: детали

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Кравцев Сергей
Украина инициировала проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН после очередной волны массированных ракетных атак России по украинским городам. Киев призывает международное сообщество дать принципиальную оценку действиям Кремля и усилить давление на государство-агрессора. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Совбез ООН. Фото: из открытых источников
По его словам, каждый новый российский удар является не только атакой против Украины, но и демонстрацией пренебрежения международным правом и глобальной системой безопасности.
Глава МИД подчеркнул, что российские ракеты несут сигнал далеко за пределы украинских границ. По его убеждению, Кремль стремится навязать миру убеждение, что сила способна заменить право, а террор может оставаться безнаказанным. Именно поэтому, подчеркнул дипломат, ответ международного сообщества должен быть быстрым и решительным.
Украина уже обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Демократической Республике Конго с просьбой безотлагательно включить этот вопрос в повестку дня. Также Киев призывает все государства-члены Совбеза поддержать проведение заседания и засвидетельствовать свою позицию относительно систематических атак России на гражданское население.
Андрей Сибига отметил, что половинчатые решения или затягивание с реакцией только поощряют агрессора к новым преступлениям. По его мнению, эффективно остановить российский террор могут только совместные действия международных партнеров, объединяющих политическое, дипломатическое и санкционное давление.
В Министерстве иностранных дел также отмечают, что конечной целью таких шагов остается достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии с принципами Устава ООН, который должен базироваться на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины.
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